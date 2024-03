Slováci v NHL: Slafkovský je po 100. zápase na úrovni Modana a Hughesa

Montreal 3. marca (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský bol po odohratí prvých 50 zápasov v zámorskej NHL najmenej produktívnou draftovou jednotkou za posledných 26 rokov a tretím najhorším útočníkom za uplynulých 50 rokov. Po 100. zápase je na tom 19-ročný kanonier Montrealu Canadiens lepšie.



Slafkovský nastúpil na 100. zápas v profilige v noci na nedeľu na ľade Tampy Bay Lightning, kde Canadiens prehrali 3:4 po samostatných nájazdoch. Slovenský útočník nebodoval, v stovke zápasov nazbieral 41 bodov za 17 gólov a 24 asistencií. Len o jeden bod viac si za prvých sto duelov pripísali draftové jednotky Jack Hughes (2019) a Mike Modano (1988). Lídrom v tejto štatistike je draftová jednotka z roku 1984, Mario Lemieux za prvých sto zápasov v NHL nazbieral 147 bodov.



Slafkovský je v štatistike po prvej stovke zápasov z posledných 35 útočníkov draftovaných z prvého miesta až na 29. pozícii, ale jeho čísla ovplyvnil pomalší štart.



Ako poznamenal Jean-Nicolas Blanchet z denníka Le Journal de Montreal, v štatistike medzi 51. a 100. zápasom zaznamenal Slafkovský výrazný posun. V tomto období nazbieral 29 bodov a spomedzi 35 útočníkov je na 21. mieste. Dosiahol tak lepšie štatistiky ako draftované jednotky John Tavares (2009), Vincent Lecavalier (1998), Pierre Turgeon (1987), Hughes, Modano, Mats Sundin (1989) či Joe Thornton (1997).



"V novembri boli o Slafkovského hre pochybnosti, pretože to nebolo z jeho strany ideálne. Potvrdzovala to nielen slabá produktivita, ale aj pokročilé štatistiky. Ale dostal dôveru, priestor na rozvoj a oplatilo sa čakať. Progres v jeho hre, v presilových hrách, v práci s pukom či v súbojoch je markantný," píše Blanchet.



Podľa kanadského novinára majú Canadiens v rukách výnimočného hráča. "Nechcem ho posielať rovno do Siene slávy, ale dokazuje, že bol pre Canadiens správnou voľnou. A to som si pred Vianocami ani zďaleka nebol istý," dodal Blanchet.