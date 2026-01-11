Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slováci v Pamplone na štvrtej priečke, prvenstvo pre Portugalsko

Na snímke zľava Teodor Paul a Tomáš Urban (obaja Slovensko) počas druhého zápasu kvalifikácie na Majstrovstvá Európy mužov 2026 v hádzanej Slovensko - Čierna Hora 10. novembra 2024 v Košiciach. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Pamplona 11. januára (TASR) - Slovenskí hádzanári obsadili na medzinárodnom turnaji v španielskej Pamplone štvrté miesto. V nedeľnom súboji o konečné umiestnenie podľahli Egyptu 30:39. Zverenci trénera Fernanda Guricha predtým na podujatí prehrali so Španielskom 26:43 a zdolali Tunisko 35:30. Prvenstvo si vybojovalo Portugalsko po finálovom víťazstve nad domácim tímom 34:31.

Slováci nastúpili na súboj o tretiu priečku už bez svojho najlepšieho strelca na turnaji Martina Potiska (16 gólov), ktorý mal problémy s brušným svalstvom. Proti africkému súperovi sa síce ujali vedenia, ale potom prevzal iniciatívu pravidelný účastník MS a v prvej desaťminútovke získal náskok 8:3. Za stavu 14:6 pre Egypt si slovenská lavička zobrala oddychový čas, ale do kabín išiel súper so sľubným osemgólovým náskokom. Štvrťhodinu pred koncom už viedol Egypt dvojciferným rozdielom (32:22) a bez problémov dokráčal k víťazstvu.

Najlepším strelcom slovenského tímu bol Jakub Kravčák so siedmimi presnými zásahmi.

Torneo Internacional de Espaa 2026

zápas o 3. miesto:

Slovensko - Egypt 30:39 (13:21)

Zostava a góly SR: Žernovič, Konečný - Fenár 2, Moravčík, Smetánka 2, Kravčák 7, Briatka 4/3, Jurkovič 4, Dopjera 1, Mitaľ 1, Petržela 1, Féder, Lukačin 1, Štefina 6, Valent 1, Páleš, Ratkovský. Najviac gólov Egypta: Adel 6, Youssry a Khaled po 5
Rozhodovali: Alvarez, Bustamante (obaja Šp.), vylúčenia: 1:3, 7 m hody: 3/3 - 2/2

ďalšie výsledky z nedele:

zápas o 5. miesto:

Tunisko - Irán 26:24

finále:

Španielsko - Portugalsko 31:34
