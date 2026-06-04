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Slováci v Prahe nepostúpili z kvalifikácie disciplíny lead
Do semifinále postúpilo 24 najlepších v každej kategórii.
Autor TASR
Praha 4. júna (TASR) - Slovenským športovým lezcom sa nepodarilo postúpiť z kvalifikácie do semifinále v disciplíne lead (lezenie na obtiažnosť) na podujatí Svetového pohára v Prahe.
Sára Šimeková obsadila medzi ženami 64. miesto, medzi mužmi skončil Filip Matejička na 48. priečke a Peter Kuric na 62. pozícii. Do semifinále postúpilo 24 najlepších v každej kategórii.
Sára Šimeková obsadila medzi ženami 64. miesto, medzi mužmi skončil Filip Matejička na 48. priečke a Peter Kuric na 62. pozícii. Do semifinále postúpilo 24 najlepších v každej kategórii.