Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. jún 2026Meniny má Lenka
< sekcia Šport

Slováci v Prahe nepostúpili z kvalifikácie disciplíny lead

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

Do semifinále postúpilo 24 najlepších v každej kategórii.

Autor TASR
Praha 4. júna (TASR) - Slovenským športovým lezcom sa nepodarilo postúpiť z kvalifikácie do semifinále v disciplíne lead (lezenie na obtiažnosť) na podujatí Svetového pohára v Prahe.

Sára Šimeková obsadila medzi ženami 64. miesto, medzi mužmi skončil Filip Matejička na 48. priečke a Peter Kuric na 62. pozícii. Do semifinále postúpilo 24 najlepších v každej kategórii.
.

Neprehliadnite

Premiér: Nikoho sme neoklamali, vláda však nie je fackovací panák

Gubík: Stojíme na strane zmeny, stabilná vláda sa bez nás zložiť nedá

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DRÁMA PRI ŽILINE: V obci Stráňavy napadol medveď človeka