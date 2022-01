Slovenskí futsalisti na EURO prehrali s favorizovaným Ruskom 1:7

EURO 2022



Amsterdam



C-skupina:



Rusko - Slovensko 7:1 (2:1)



Góly: 10., 23. a 30. Antoškin, 11. a 35. Sokolov, 29. Robinho, 37. Milovanov - 3. Kozár, ŽK: Antoškin (Rus.). Rozhodovali: Ošomkov (Est.), Bugenko (Mold.), bez divákov.



zostavy:



Rusko: Putilov - Eder Lima, Robinho, Čiškala, Davydov - Antoškin, Milovanov, Abramov, Nijazov, Abramovič, Sokolov, Paulinho, Nando - Zamtaradze



SR: Oberman - Rick, Kozár, Doša, Drahovský - Serbin, Ševčík, Směřička, Zdráhal, Zaťovič, Čeřovský, Turek, Ostrák - Karpiak

Na archívnej snímke hlavný tréner futsalovej reprezentácie Marián Berky. Foto: Vladimír Hindra

Ďalší program SR na EURO 2022 v Holandsku:



25.1.: Poľsko – Slovensko /20.30 Amsterdam (Ziggo Dome)/



29.1.: Chorvátsko – Slovensko /14.30 Groningen (MartiniPlaza)/

Amsterdam 21. januára (TASR) - Slovenskí futsalisti prehrali vo svojom prvom zápase na majstrovstvách Európy v Holandsku s favorizovaným Ruskom vysoko 1:7. Debutant na turnaji tejto kategórie sa v druhom zápase základnej C-skupiny stretne v utorok 25. januára s Poľskom.Od 20.30 SEČ v amsterdamskom Ziggo Dome v ďalšom súboji skupiny nastúpia Chorváti a Poliaci. Zverenci reprezentačného trénera Mariána Berkyho senzačne otvorili skóre, keď sa v 3. minúte stal autorom prvého gólu SR na EURO kapitán Peter Kozár. Favorizovaní majstri Európy z roku 1999 dvoma zlepenými gólmi otočili priebeh ešte v prvej dvadsaťminútovke a v druhom dejstve už jasne koncertovali. Slovensko zostrelili piatimi gólmi a pripravili mu nepríjemný debakel na úvod šampionátu.Rusi začali náporom, no slovenský brankár Oberman sa chytil dobrými zákrokmi. Slováci otvorili skóre v 3. minúte z prvého poriadneho útoku. Drahovský vysunul na pravej čiare Kozára a kapitán Slovenska trafil presne ku vzdialenejšej tyčke. Stal sa tak autorom historicky prvého gólu slovenských futsalistov na záverečnom turnaji ME. Rusi podľa očakávania tlačili, Slováci odolávali aktívnou obranou a držal ich brankár Oberman. Zlikvidoval skvele tri nebezpečné strely Robinha. Tlak však favorit využil na dva zlepené góly v rozpätí 23 sekúnd. Na konci 10. minúty po signále z autu dostal na osi presne nabité Antoškin, ktorý umiestnenou strelou k tyčke vyrovnal. O pár sekúnd sa skvele pri Směřičkovi presadil Sokolov a tvrdou strelou nedal Obermanovi šancu. Slováci nerezignovali, Drahovský sa zastreľoval dvoma pokusmi, v palebných pozíciách neuspeli ani Čeřovský a Zaťovič. V 16. minúte prinútil Ševčík protihráča k chybe, išiel sám na brankára Putilova, ale neprekonal ho. Vzápätí po krásnej akcii trafil Rus Nijazov len brvno. V závere mohol Kozár po akcii Drahovského vyrovnať, na druhej strane sklzom skvele zabránil istému gólu Ševčík.Druhý polčas tiež začal ruským náporom a na konci 23. minúty po klasickom "klobúku" z rohu Antoškin tvrdou bombou prepálil Obermana - 3:1. Slováci sa snažili, ich súper ale kontroloval priebeh a v 29. minúte Robinho zblízka opäť prestrelil brankára SR. O ďalšiu minútu po zbytočnej chybe Obermana v rozohrávke skompletizoval Antoškin do prázdnej brány hetrik. V záverečnej desaťminútovke Slováci riskovali, vytiahli vysoký pressing aj hru bez brankára, ale Rusi bez problémov snahu súpera marili. A vysoký triumf ešte vyšperkovali gólmi Sokolova a Milovanova.