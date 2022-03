Slováci v prípade postupu cez Belgicko s miestenkou na MS

Bratislava 4. marca (TASR) - Slovenskú mužskú hádzanársku reprezentáciu delia od postupu na MS 2023 v Poľsku a Švédsku namiesto štyroch len dve stretnutia. Európska hádzanárska federácia (EHF) v súvislosti s rozhodnutím exekutívy o suspendácii klubov i reprezentačných tímov Ruska a Bieloruska pre vojnový konflikt na Ukrajine informovala o dôsledkoch tohto verdiktu na jednotlivé súťaže a ich štruktúru.



Z pohľadu Slovenska je dôležitá skutočnosť, že Rusko nebude môcť odohrať aprílový dvojzápas 2. kola play off kvalifikácie svetového šampionátu, v ktorom sa malo stretnúť s úspešnejším z dvojice 1. kola Slovensko – Belgicko. Pre zverencov hlavného trénera Petra Kukučku to v praxi znamená, že keď zvládnu marcové súboje s Belgičanmi (16.3. v Topoľčanoch a v 19.3. v Hasselte), tak si vybojujú miestenku na MS, na ktorých si zahrajú po dvanástich rokoch.



"Informoval ma o tom prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Holeša. Ťažko sa k tomu vyjadruje, keď si človek uvedomuje, čo sa deje, ale akceptujem rozhodnutie EHF. Teraz je určite veľká šanca dostať sa na svetový šampionát, ale netešia ma okolnosti, ktoré to spôsobili," uviedol v reakcii pre slovakhandball.sk Peter Kukučka.