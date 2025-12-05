< sekcia Šport
SR v prípade účasti na MS nastúpi proti Austrálii, Paraguaju a USA
Šampionát sa uskutoční v 16 mestách rozdelených na západný, centrálny a východný región.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 5. decembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia sa v prípade postupu na budúcoročné MS v USA, Mexiku a Kanade predstaví v D-skupine proti Austrálii, Paraguaju a domácim Američanom. „Sokolov“ čaká boj o účasť na svetovom šampionáte v marci, kedy sa v baráži stretnú najprv s Kosovom a v prípade výhry s úspešnejším z duelu medzi Tureckom a Rumunskom. Rozhodol o tom piatkový žreb v Kennedyho centre múzických umení vo Washingtone.
Šiesti neznámi účastníci, ktorí vzídu z baráži, boli pri žrebe nasadení vo výkonnostne najnižšom štvrtom koši. Šampionát sa uskutoční v 16 mestách rozdelených na západný, centrálny a východný región. Jedenásť dejísk je na území USA, tri sú v Mexiku a dve v Kanade. Slováci by v hrali 13. júna vo Vancouveri proti Austrálii, o šesť dní neskôr proti Paraguaju v San Franciscu a 25. júna v Los Angeles proti domácej reprezentácii. Všetky hostiteľské krajiny boli v najvyššom výkonnostnom koši napriek svojmu nižšiemu postaveniu v rebríčku FIFA. Nasadenie ostatných tímov sa určilo podľa jeho vydania z 19. novembra. Turnaj bude prvý s 48 účastníkmi a doposiaľ sa naň kvalifikovali štyria debutanti Jordánsko, Uzbekistan, Kapverdy a Curacao. V jednej skupine museli byť krajiny z rôznych kontinentov s výnimkou skupín B, F, I a L.
Obhajcov titulu z Argentíny čaká v J-skupine Alžírsko, Rakúsko a Jordánsko. Rekordných päťnásobných majstrov sveta z Brazílie čakajú v C-skupine Maroko, Haiti a Škótsko. Slováci by odohrali premiérový zápas proti Austrálčanom, s ktorými sa stretli jedinýkrát vo februári 2000. Proti Paraguaju by to bol 3. vzájomný zápas a druhý na MS a s USA prvý od novembra 2009 a druhý celkovo. Štyridsaťosem tímov bolo rozdelených do 12 skupín, z ktorých postúpia priamo do šestnásťfinále najlepšie dva z každej skupiny a doplní ich ďalších osem účastníkov, najlepších z tabuľky tretích tímov. Celkovo je na programe 104 zápasov medzi 11. júnom a 19. júlom a dejiskom „mundialu“ budú premiérovo tri krajiny. Otvárací zápas sa uskutoční 11. júna medzi domácimi Mexikom a Juhoafrickou republikou na Aztéckom štadióne v Mexico City - zopakuje sa tak otvárací duel z MS 2010 v JAR. Finále sa uskutoční na štadióne MetLife v New Jersey a bude mať polčasovú šou, tak ako pri Super Bowle.
V poradí XXIII. majstrovstvá sveta sú z organizačného hľadiska tretie v Mexiku, druhé v USA a premiérové v Kanade. Stredoamerická krajina je prvá, ktorá hostí MS tretí raz po edíciách v rokoch 1970 a 1986. Pre „sokolov“ by to bola historicky druhá účasť na tomto podujatí po postupe do osemfinále na MS 2010 v Juhoafrickej republike. O ich možnom postupe sa rozhodne 31. marca, kedy bude známy aj kompletný 48-členný menoslov. Presný harmonogram šampionátu by mal byť známy v sobotu. Ostro sledovanú procedúru moderovali americký komik a herec Kevin Hart, modelka Heidi Klumová a herec Danny Ramirez. Žreb viedli bývalý anglický futbalista a víťaz Ligy majstrov Rio Ferdinand a moderátorka Samantha Johnsonová, ktorým asistovali legendárny hokejista Wayne Gretzky, hviezdny bejzbalista Aaron Judge, ikonický basketbalista Shaquille O'Neal a rekordér amerického futbalu Tom Brady. Pred aktom žrebovania priniesol na pódium trofej pre tréner Argentínčanov Lionel Scaloni. Na ceremoniáli sa predstavili aj prezident FIFA Gianni Infantino, prezident USA Donald Trump, prezidentka Mexika Claudia Sheinbaumová i premiér Kanady Mark Carney.
Šiesti neznámi účastníci, ktorí vzídu z baráži, boli pri žrebe nasadení vo výkonnostne najnižšom štvrtom koši. Šampionát sa uskutoční v 16 mestách rozdelených na západný, centrálny a východný región. Jedenásť dejísk je na území USA, tri sú v Mexiku a dve v Kanade. Slováci by v hrali 13. júna vo Vancouveri proti Austrálii, o šesť dní neskôr proti Paraguaju v San Franciscu a 25. júna v Los Angeles proti domácej reprezentácii. Všetky hostiteľské krajiny boli v najvyššom výkonnostnom koši napriek svojmu nižšiemu postaveniu v rebríčku FIFA. Nasadenie ostatných tímov sa určilo podľa jeho vydania z 19. novembra. Turnaj bude prvý s 48 účastníkmi a doposiaľ sa naň kvalifikovali štyria debutanti Jordánsko, Uzbekistan, Kapverdy a Curacao. V jednej skupine museli byť krajiny z rôznych kontinentov s výnimkou skupín B, F, I a L.
Obhajcov titulu z Argentíny čaká v J-skupine Alžírsko, Rakúsko a Jordánsko. Rekordných päťnásobných majstrov sveta z Brazílie čakajú v C-skupine Maroko, Haiti a Škótsko. Slováci by odohrali premiérový zápas proti Austrálčanom, s ktorými sa stretli jedinýkrát vo februári 2000. Proti Paraguaju by to bol 3. vzájomný zápas a druhý na MS a s USA prvý od novembra 2009 a druhý celkovo. Štyridsaťosem tímov bolo rozdelených do 12 skupín, z ktorých postúpia priamo do šestnásťfinále najlepšie dva z každej skupiny a doplní ich ďalších osem účastníkov, najlepších z tabuľky tretích tímov. Celkovo je na programe 104 zápasov medzi 11. júnom a 19. júlom a dejiskom „mundialu“ budú premiérovo tri krajiny. Otvárací zápas sa uskutoční 11. júna medzi domácimi Mexikom a Juhoafrickou republikou na Aztéckom štadióne v Mexico City - zopakuje sa tak otvárací duel z MS 2010 v JAR. Finále sa uskutoční na štadióne MetLife v New Jersey a bude mať polčasovú šou, tak ako pri Super Bowle.
V poradí XXIII. majstrovstvá sveta sú z organizačného hľadiska tretie v Mexiku, druhé v USA a premiérové v Kanade. Stredoamerická krajina je prvá, ktorá hostí MS tretí raz po edíciách v rokoch 1970 a 1986. Pre „sokolov“ by to bola historicky druhá účasť na tomto podujatí po postupe do osemfinále na MS 2010 v Juhoafrickej republike. O ich možnom postupe sa rozhodne 31. marca, kedy bude známy aj kompletný 48-členný menoslov. Presný harmonogram šampionátu by mal byť známy v sobotu. Ostro sledovanú procedúru moderovali americký komik a herec Kevin Hart, modelka Heidi Klumová a herec Danny Ramirez. Žreb viedli bývalý anglický futbalista a víťaz Ligy majstrov Rio Ferdinand a moderátorka Samantha Johnsonová, ktorým asistovali legendárny hokejista Wayne Gretzky, hviezdny bejzbalista Aaron Judge, ikonický basketbalista Shaquille O'Neal a rekordér amerického futbalu Tom Brady. Pred aktom žrebovania priniesol na pódium trofej pre tréner Argentínčanov Lionel Scaloni. Na ceremoniáli sa predstavili aj prezident FIFA Gianni Infantino, prezident USA Donald Trump, prezidentka Mexika Claudia Sheinbaumová i premiér Kanady Mark Carney.
reakcie na žreb: /zdroj: BBC/:
Dion Dublin, bývalý reprezentant Anglicka: „Žreb Anglicka mi robí starosti, Chorvátsko mi vždy robí obavy. Sú veľmi skúsení a majú aj kvalitu. O Paname toho veľa neviem, ale Ghana môže predviesť ohromujúci výkon. Sú silný africký národ, ktorý to nesmierne sťaží.“
Dion Dublin, bývalý reprezentant Anglicka: „Žreb Anglicka mi robí starosti, Chorvátsko mi vždy robí obavy. Sú veľmi skúsení a majú aj kvalitu. O Paname toho veľa neviem, ale Ghana môže predviesť ohromujúci výkon. Sú silný africký národ, ktorý to nesmierne sťaží.“
Žreb MS v USA, Mexiku a Kanade:
A-skupina: Mexiko, Juhoafrická republika, Kórejská republika, víťaz UEFA barážovej vetvy D
B-skupina: Kanada, víťaz UEFA barážovej vetvy A, Katar, Švajčiarsko
C-skupina: Brazília, Maroko, Haiti, Škótsko
D-skupina: USA, Paraguaj, Austrália, víťaz UEFA barážovej vetvy C
E-skupina: Nemecko, Curacao, Pobrežie Slonoviny, Ekvádor
F-skupina: Holandsko, Japonsko, víťaz UEFA barážovej vetvy B, Tunisko
G-skupina: Belgicko, Egypt, Irán, Nový Zéland
H-skupina: Španielsko, Kapverdy, Saudská Arábia, Uruguaj
I-skupina: Francúzsko, Senegal, víťaz interkontinentálnej barážovej vetvy 2, Nórsko
J-skupina: Argentína, Alžírsko, Rakúsko, Jordánsko
K-skupina: Portugalsko, víťaz interkontinentálnej barážovej vetvy 1, Uzbekistan, Kolumbia
L-skupina: Anglicko, Chorvátsko, Ghana, Panama
Nasadenie do košov:
1. kôš: USA, Mexiko, Kanada, Španielsko, Argentína, Francúzsko, Anglicko, Brazília, Portugalsko, Holandsko, Belgicko, Nemecko
2. kôš: Chorvátsko, Maroko, Kolumbia, Uruguaj, Švajčiarsko, Japonsko, Senegal, Irán, Kórejská republika, Ekvádor, Rakúsko, Austrália
3. kôš: Nórsko, Panama, Egypt, Alžírsko, Škótsko, Paraguaj, Tunisko, Pobrežie Slonoviny, Uzbekistan, Katar, Saudská Arábia, Juhoafrická republika
4. kôš: Jordánsko, Kapverdy, Ghana, Curacao, Haiti, Nový Zéland, víťaz UEFA barážovej vetvy A (Taliansko, Wales, Bosna a Hercegovina, Severné Írsko), víťaz UEFA barážovej vetvy B (Ukrajina, Poľsko, Albánsko, Švédsko), víťaz UEFA barážovej vetvy C (Turecko, SLOVENSKO, Kosovo, Rumunsko), víťaz UEFA barážovej vetvy D (Dánsko, Česko, Írsko, Severné Macedónsko), víťaz interkontinentálnej barážovej vetvy 1 (DR Kongo, Jamajka, Nová Kaledónia), víťaz interkontinentálnej barážovej vetvy 2 (Irak, Bolívia, Surinam)
A-skupina: Mexiko, Juhoafrická republika, Kórejská republika, víťaz UEFA barážovej vetvy D
B-skupina: Kanada, víťaz UEFA barážovej vetvy A, Katar, Švajčiarsko
C-skupina: Brazília, Maroko, Haiti, Škótsko
D-skupina: USA, Paraguaj, Austrália, víťaz UEFA barážovej vetvy C
E-skupina: Nemecko, Curacao, Pobrežie Slonoviny, Ekvádor
F-skupina: Holandsko, Japonsko, víťaz UEFA barážovej vetvy B, Tunisko
G-skupina: Belgicko, Egypt, Irán, Nový Zéland
H-skupina: Španielsko, Kapverdy, Saudská Arábia, Uruguaj
I-skupina: Francúzsko, Senegal, víťaz interkontinentálnej barážovej vetvy 2, Nórsko
J-skupina: Argentína, Alžírsko, Rakúsko, Jordánsko
K-skupina: Portugalsko, víťaz interkontinentálnej barážovej vetvy 1, Uzbekistan, Kolumbia
L-skupina: Anglicko, Chorvátsko, Ghana, Panama
Nasadenie do košov:
1. kôš: USA, Mexiko, Kanada, Španielsko, Argentína, Francúzsko, Anglicko, Brazília, Portugalsko, Holandsko, Belgicko, Nemecko
2. kôš: Chorvátsko, Maroko, Kolumbia, Uruguaj, Švajčiarsko, Japonsko, Senegal, Irán, Kórejská republika, Ekvádor, Rakúsko, Austrália
3. kôš: Nórsko, Panama, Egypt, Alžírsko, Škótsko, Paraguaj, Tunisko, Pobrežie Slonoviny, Uzbekistan, Katar, Saudská Arábia, Juhoafrická republika
4. kôš: Jordánsko, Kapverdy, Ghana, Curacao, Haiti, Nový Zéland, víťaz UEFA barážovej vetvy A (Taliansko, Wales, Bosna a Hercegovina, Severné Írsko), víťaz UEFA barážovej vetvy B (Ukrajina, Poľsko, Albánsko, Švédsko), víťaz UEFA barážovej vetvy C (Turecko, SLOVENSKO, Kosovo, Rumunsko), víťaz UEFA barážovej vetvy D (Dánsko, Česko, Írsko, Severné Macedónsko), víťaz interkontinentálnej barážovej vetvy 1 (DR Kongo, Jamajka, Nová Kaledónia), víťaz interkontinentálnej barážovej vetvy 2 (Irak, Bolívia, Surinam)