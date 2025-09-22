< sekcia Šport
Slováci v príprave v NHL nebodovali, z víťazstva sa radovali štyria
Pospíšil strávil na ľade 17:08 min, keď nastúpil na centri druhého útoku Flames po boku Ryana Lomberga a Čecha Adama Klapku
Autor TASR
New York 22. septembra (TASR) - Žiadny z pätice slovenských hokejistov v noci na pondelok nebodoval v prípravných zápasoch pred novou sezónou zámorskej NHL. Štvorica Martin Pospíšil (Calgary Flames), Martin Chromiak (Los Angeles Kings), Pavol Regenda (San Jose Sharks) a Maroš Jedlička (Colorado Avalanche) sa tešili z víťazstva svojich tímov.
Pospíšil strávil na ľade 17:08 min, keď nastúpil na centri druhého útoku Flames po boku Ryana Lomberga a Čecha Adama Klapku. Calgary hralo simultánne dve stretnutia proti Edmontonu Oilers. Pospíšil nastúpil v dueli na ľade súpera, kde jeho tím zvíťazil 3:2 po predĺžení. V druhom zápase doma figuroval tretej útočnej formácii Flames slovenský útočník Samuel Honzek, ktorý nezabránil prehre 0:3.
Los Angeles si v zostave s Chromiakom poradilo s Anaheimom 3:1. Chromiak nastúpil v štvrtom útoku svojho tímu, podobne ako Jedlička, ktorého Colorado uspelo proti Utahu. V štvrtej formácii figuroval aj Regenda, jeho San Jose zdolalo Vegas 3:0.
prípravné zápas NHL:
výsledky:
New Jersey - NY Rangers 3:5,
Nashville - Florida 5:0,
Ottawa - Toronto 3:4,
Boston - Washington 2:5,
Columbus - St. Louis 4:1,
Winnipeg - Minnesota 2:3 pp,
Los Angeles - Anaheim 3:1,
Nashville - Florida 5:3,
NY Islanders - Philadelphia 2:3 pp a sn,
Utah - Colorado 1:5,
Calgary - Edmonton 0:3,
Edmonton - Calgary 2:3 pp,
San Jose - Vegas 3:0,
Seattle - Vancouver 5:3,
Colorado - Utah 3:2
