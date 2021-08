Slováci v prvom súboji podľahli portugalským volejbalistom v tajbrejku

Prípravný zápas mužov - Nitra - piatok:



Slovensko - Portugalsko 2:3 (-22, -23, 23, 19, -11)



Rozhodovali: Tiršel a Moravčík (obaja SR), 100 divákov



Slovensko: Kriško 6, Ondrovič 4, Michalovič 8, Paták 9, Krajčovič 14, Goč 0, libero Ľ. Nemec (F. Palgut 1, Ihnát 0, Gavenda 15, Pokopec 7, Mačuha 1). Tréner: M. Kardoš.



Portugalsko: Cvetičanin 11, Tavares 2, A. Ferreira 22, Sinfrónio 7, Gaspar 19, A. Lopes 5, libero Casas (A. Marques 0, Violas 0, M. Ferreira 7, Ph. Martins 4, L. Martins 9). Tréner: H. Silva.

Nitra 27. augusta (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti v rámci prípravy na blížiaci sa šampionát EuroVolley 2021 v piatok v Nitre prehrali s Portugalčanmi tesne 2:3. Zverenci trénera Mareka Kardoša prehrávali 0:2, vybojovali si tajbrejk, napokon však ťahali za kratší koniec. Druhý súboj, ktorý bude pre oba tímy generálkou na ME, je na Klokočine na programe v sobotu rovnako o 17.00 h.Boje v skupine ME v estónskom Tallinne odštartujú Slováci o týždeň v piatok 3. 9. zápasom proti olympijským šampiónom z Tokia Francúzom. Neskôr ich čakajú súboje s domácimi Estóncami, Lotyšmi, Chorvátmi a Nemcami, do osemfinále postúpia zo skupiny štyri tímy., tréner SR: "Dnes sme nedokázali byť konzekventní v herných činnostiach. V prvom sete sme viedli o sedem či osem bodov, ale nevyriešili sme dobre zopár situácií a súper sa vďaka dobrému servisu dotiahol. Neskôr sa obraz hry zmenil príchodom univerzála Gavendu a nahrávača Palguta, hrali sme jednoduchšie, presnejšie a agresívnejšie v útoku. Portugalsko je kvalitný súper, ktorý nás pred šampionátom dobre preverí. Vidíme, že keď sa dostaneme pod tlak, musíme sa z toho dostať čo najskôr.", univerzál SR: "Myslím si, že to bola dobrá previerka pred šampionátom, Portugalčania nám ukázali, na čom momentálne sme. Je tam ešte veľa nedostatkov, na ktorých musíme počas týchto posledných dní popracovať. Prehrali sme 2:3, ale myslím si, že to nebolo až také zlé. Začali sme veľmi dobre, v prvom sete sme mali veľký náskok, niekedy sa však stane, že sa súper chytí a otočí to. Dokázali sme to potom dotiahnuť na 2:2, v tajbrejku sme však spravili niekoľko chýb, čo nás stálo víťazstvo."