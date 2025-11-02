Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slováci v Šali bez straty bodu, Ukrajinu zdolali 37:23

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Záverečný turnaj sa uskutoční od 29. júla do 9. augusta budúceho roka za účasti 24 družstiev.

Autor TASR
Šaľa 2. novembra (TASR) - Hádzanári Slovenska do 18 rokov vyhrali domáci turnaj C-skupiny kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie bez straty bodu. Na domácom turnaji v Šali triumfovali na záver proti Ukrajine hladko 37:23. Záverečný turnaj sa uskutoční od 29. júla do 9. augusta budúceho roka za účasti 24 družstiev.



Kvalifikácia ME hráčov do 18 rokov - C-skupina:

Ukrajina - SLOVENSKO 23:37 (11:15)

Najviac gólov Ukrajiny: Popovskij a Zdorov po 4, Hrebenjuk a Martinov po 3. Zostava a góly Slovenska: Mikula, Š. Kríž 1 - Majirský 6/1, Stachovič 1, Bednárik 2, Bačenko 2, Straňovský 4/2, Kirňak 2, Sivák 3, Fekeč 7, Kubík 2, Boťanský 2, Dudáš 0, Struhár 2, M. Kríž 2, Racek 1. Rozhodovali: Peretz - Schwartz (obaja Izr.), vylúčenia: 2:6, 7 m hody: 5/3 - 3/3.



výsledok ďalšieho zápasu:

Holandsko - Čierna Hora 23:24 (12:17)



konečná tabuľka:

1. SLOVENSKO 3 3 0 0 116:62 6*

2. Č. Hora 3 2 0 1 77:90 4*

3. Holandsko 3 1 0 2 73:90 2

4. Ukrajina 3 0 0 3 77:101 0

*postup na ME 2026
