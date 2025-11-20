< sekcia Šport
Slováci v semifinále baráže MS proti Kosovu, doma i v prípadnom finále
Slováci budú hrať ako nasadený tím 26. marca 2026 na domácej pôde v Bratislave.
Autor TASR,aktualizované
Zürich 20. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti sa v semifinále baráže o postup na MS 2026 stretnú s Kosovom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Zürichu. Slováci budú hrať ako nasadený tím 26. marca 2026 na domácej pôde v Bratislave. V prípade postupu budú v C-vetve čeliť vo finále baráže lepšiemu z dvojice Turecko - Rumunsko, taktiež na domácom štadióne.
Účasť na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku si už zabezpečilo 12 víťazov skupín európskej kvalifikácie. O zvyšné štyri európske miestenky sa pobije 16 tímov v dvojkolovej baráži - 12 z druhých miest kvalifikačných skupín a štyri na základe výsledkov v Lige národov.
Slováci boli nasadení z 2. výkonnostného koša vďaka 2. miestu v kvalifikačnej A-skupine a výsledkom v ostatných skupinách. Bývalý taliansky reprezentant a majster sveta Marco Materazzi ich vyžreboval do C-vetvy. Bývalý švédsky reprezentant Martin Dahlin im z 3. koša žrebu prisúdil Kosovo.
Slovensko sa s Kosovom ešte dosiaľ nikdy nestretlo. Kosovčania bojujú o premiérovú účasť na veľkom podujatí. Účasť v baráži si zaistili 2. miestom v kvalifikačnej B-skupine, kde zaostali o 3 body za víťazom Švajčiarskom. Kosovo je právoplatným členom FIFA aj UEFA od mája 2016.
Žreb v sídle Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) takisto rozhodol o tom, že v prípade postupu do finále baráže zabojuje slovenský národný tím o svoju druhú účasť na svetovom šampionáte 31. marca 2026 proti lepšiemu z duelu Turecko - Rumunsko na domácej pôde.
„Už len to, že všetci účastníci baráže prešli tvrdou kvalifikáciou, hovorí o ich kvalite. Aj preto bolo ťažké želať si kohokoľvek za súpera. Kosovo je pre nás neznámy rival, ale aj na základe výsledkov v kvalifikácii musíme rešpektovať, že je to silný tím. Fakt, že aj druhý zápas, teda finále baráže, by sme hrali doma, nás teší, nemusíme na rozhodujúci zápas cestovať za súperom. Do 26. novembra treba nahlásiť, kde sa bude hrať. Máme teda ešte chvíľku čas, premyslíme si reálne možnosti a budeme verejnosť informovať,“ uviedol pre web Slovenského futbalového zväzu Peter Palenčík, generálny sekretár SFZ.
Na žrebe v Zürichu bol prítomný aj asistent trénera Simone Bonomi: „Kosovo je rozhodne nepríjemný súper. V kvalifikácii dvakrát zdolalo Švédsko, vyhralo aj nad Slovinskom, teda mužstvami, ktoré aj my poznáme. Má veľmi dobrých hráčov ako Rrahmani, Muriqi či Vojvoda a ďalší. Prvý raz je tak blízko k postupu na majstrovstvá sveta, čo jeho hráčom určite dodá veľký entuziazmus. To, že hráme doma, môže byť trošku naša výhoda a vnímam to rovnako pri prípadnom finále baráže.“
Účasť na MS 2026 si ako víťazi skupín európskej kvalifikácie už zaistili Anglicko, Belgicko, Chorvátsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Škótsko, Španielsko a Švajčiarsko. MS sú na programe od 11. júna do 19. júla 2026 v celkovo 16 mestách v USA, Kanade a Mexiku. V poradí 23. svetový šampionát privíta premiérovo 48 účastníkov, odohrá sa na ňom 104 zápasov.
Vo štvrtok v Zürichu vyžrebovali aj dvojice interkontinentálnej baráže, v ktorej šesť tímov zabojuje o dve miestenky na MS. Turnaj sa odohrá v mexických mestách Guadalajara a Monterrey od 23. do 31. marca2026. Dva najvyššie postavené tímy v rebríčku FIFA — Demokratická republika Kongo a Irak — boli nasadené priamo do finále. Zvyšné štyri tímy - Bolívia, Jamajka, Surinam a Nová Kaledónia - sa predstavia v semifinále.
Žreb baráže európskej kvalifikácie o postup na MS 2026:
semifinále:
Taliansko - Severné Írsko
Wales - Bosna a Hercegovina
Ukrajina - Švédsko
Poľsko - Albánsko
Turecko - Rumunsko
SLOVENSKO - Kosovo
Dánsko - Severné Macedónsko
Česko - Írsko
finále:
Wales/Bosna a Hercegovina - Taliansko/Severné Írsko
Ukrajina/Švédsko - Poľsko/Albánsko
SLOVENSKO/Kosovo - Turecko/Rumunsko
Česko/Írsko - Dánsko/Severné Macedónsko
Žreb interkontinentálnej baráže o MS 2026:
semifinále:
Nová Kaledónia - Jamajka
Bolívia - Surinam
finále:
Demokratická republika Kongo - Nová Kaledónia/Jamajka
Irak - Bolívia/Surinam
