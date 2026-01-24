< sekcia Šport
Slováci v single mixe zaostali, M. Remeňovú mrzela pokazená streľba
Dvadsaťpäťročná pretekárka verí, že do nedele stihne poriadne zregenerovať a pri premiérovej účasti v pretekoch s hromadným štartom v rámci SP podá lepší výkon.
Autor TASR
Nové Mesto na Morave 24. januára (TASR) - Slovenským biatlonistom Márii Remeňovej a Arturovi Ischakovovi nevyšiel sobotňajší single mix Svetového pohára a po nevydarenej streľbe s bilanciou jeden trestný okruh a štrnásť dobíjaní obsadili 15. miesto s mankom 2:49,5 minúty na víťazných Fínov.
Do cieľa prišli pôvodne o priečku horšie, no jury po pretekoch dodatočne diskvalifikovala víťazných Nemcov, keďže Marlene Fichtnerová si po jedenej zo strelieb a pred odovzdávkou nedala správne pušku oboma remeňmi na chrbát. Zo slovenskej dvojice to na strelnici viac škrípalo skúsenejšej Remeňovej, ktorá priznala, že ju ovplyvnili piatkové večerné vytrvalostné preteky a eufória po tom, čo 20. miestom dosiahla svoj najlepší výsledok v SP a zároveň sa dostala do nedeľňajšieho „masáku“. „Nevyšlo to strelecky hlavne preto, že som viac riešila to, ako sa dať dokopy bežecky. Predchádzajúca noc bola taká, že som ani nevedela dobre zaspať z tej eufórie. Bolo len pár hodín a už som sa zobudila a vlastne sa chystala na preteky. No nemôžem sa na to vyhovárať a mám ponaučenie, aby som to zvládla do budúcna lepšie. V týchto pretekoch je veľmi dôležité strieľať čisto,“ povedala pre TASR.
Dvadsaťpäťročná pretekárka verí, že do nedele stihne poriadne zregenerovať a pri premiérovej účasti v pretekoch s hromadným štartom v rámci SP podá lepší výkon. „Stále mám dostatok času. Verím, že sa mi bude bežať ako dneska. Keď som sa včera dozvedela, že pôjdem ´mass´, tak mi to ani poriadne nedošlo. Prišlo to, až keď som večer nedokázala zaspať,“ dodala.
Ischakov bol so svojím výkonom celkom spokojný, no mrzelo ho, že na záverečnom úseku, keď na ležke aj stojke potreboval jeden náhradný náboj, sa už nemal za kým potiahnuť. „So svojím úsekom som celkom spokojný, bohužiaľ nevyšla mi prvá stojka, kde som potreboval tri náboje navyše na jeden terč. V závere som už nemal pred sebou nikoho a nedalo sa chytiť, ale inak to bolo dobré,“ uviedol dvadsaťdvaročný pretekár, ktorého pri príchode do cieľa hnala zaplnená Vysočina aréna a on sa odvďačil za podporu poklonou: „Som za to veľmi šťastný, prišlo veľa Slovákov, ale podporovali ma aj domáci Česi. Bolo to super.“
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/ ny la
