Slováci v skokanskej súťaži mix tímov 9., zvíťazili Slovinci

Na snímke slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková. Foto: TASR- Martin Baumann

V miešanej štafete juniorov v behu na lyžiach finišoval slovenský tím v zložení Jelisej Kuzmin, Tereza Bukasová, Ján Adamov a Emília Rendová na 15. mieste.

Lillehammer 8. marca (TASR) - Slovenský tím v skokoch na lyžiach v zložení Tamara Mesíková, Michal Valach, Kira Mária Kapustíková a Hektor Kapustík obsadil v súťaži miešaných družstiev na majstrovstvách sveta juniorov v nórskom Lillehammeri konečné 9. miesto. Slovenskému kvartetu tesne ušiel postup do druhého kola, keď na ôsme Švajčiarsko stratili 9,6 bodu. Zlato získala reprezentácia Slovinska o takmer 25 bodov pred strieborným Rakúskom, bronz si vybojovali Nemci.

V miešanej štafete juniorov v behu na lyžiach finišoval slovenský tím v zložení Jelisej Kuzmin, Tereza Bukasová, Ján Adamov a Emília Rendová na 15. mieste s takmer päťminútovou stratou na zlaté Nórsko.



MSJ v severskom lyžovaní

skoky na lyžiach - mix tímy:

1. Slovinsko 977,9 bodu, 2. Rakúsko 953,2, 3. Nemecko 936,0 b, ... 9. SLOVENSKO (Tamara MESÍKOVÁ, Michal VALACH, Kira Mária KAPUSTÍKOVÁ, Hektor KAPUSTÍK) 404,2



beh na lyžiach - mix štafeta 4x5 km juniori:

1. Nórsko 49:46,8 min, 2. Francúzsko +0,3 s, 3. Taliansko +16,1 s, ... 15. SLOVENSKO (Jelisej KUZMIN, Tereza BUKASOVÁ, Ján ADAMOV, Emília RENDOVÁ) +4:54,6 min



beh na lyžiach - mix štafeta 4x5 km U23:

1. Francúzsko 46:59,9 min, 2. Nórsko +1,7 s, 3. Fínsko +15,3 s
