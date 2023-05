Slováci v sobotu proti Lotyšom, s ktorými majú pozitívnu bilanciu

káder Lotyšska:



brankári: Kristers Gudlevskis (MoDo/Švéd.-II.), Ivars Punnenovs (Lausanne/Švajč.), Arturs Šilovs (Abbotsford Canucks/AHL).



obrancovia: Uvis Janis Balinskis (Bílí Tygři Liberec/ČR), Oskars Cibulskis (Rytíři Kladno/ČR), Karlis Čukste (HC Oceláři Třinec/ČR), Ralfs Freibergs, Janis Jaks, Kristaps Zile (všetci HC Verva Litvínov/ČR), Arvils Bergmanis (Olimp/Lotyš.), Roberts Mamčics (HC Mikron Nové Zámky/SR).



útočníci: Andris Džerinš (Herning/Dán.), Kaspars Daugavinš (Iserlohn/Nem.), Ronalds Keninš (Lausanne/Švajč.), Roberts Bukarts (HC Vítkovice Ridera/ČR), Miks Indrašis (Schwenninger/Nem.), Rodrigo Abols (Örebro/Švéd.), Rihards Bukarts (Klagenfurt/ICEHL), Oskars Batna (Jukurit/Fín.), Rudolfs Balcers (Tampa Bay Lightning/NHL), Martins Dzierkals (HC Motor České Budějovice/ČR), Renars Krastenbergs (AIK Štokholm/Švéd.-II.), Deniss Smirnovs (Geneve-Servette/Švajč.), Toms Andersons (Chaux-de-Fonds/Švajč.-II.), Dans Ločmelis (Lule U20/Švéd.)

Riga 12. mája (TASR) - Hokejisti Slovenska a domáceho Lotyšska sa v sobotu od 19.20 h stretnú v prvom vzájomnom zápase na MS po šiestich rokoch. Pre oba tímy pôjde už o druhý duel na turnaji, ktorý odštartovali piatkovými zápasmi. Slováci doň vstúpili duelom proti Česku, Lotyšov od 19.20 čakala Kanada.Slováci sa s reprezentáciou Lotyšska zatiaľ naposledy na MS stretli v roku 2017 v základnej skupine. Zverenci trénera SR Zdena Cígera prehrali 1:3, čím sa začala ich šesťzápasová séria prehier. Tá vyústila do predposledného siedmeho miesta v A-skupine.Iné dôsledky mal pre Slovákov predošlý vzájomný zápas na vrcholnom podujatí. V závere základnej skupiny v priamom súboji o postup do kvalifikácie štvrťfinále zdolali Lotyšov 5:2, z piatich vtedajších strelcov je v súčasnom kádri len Peter Cehlárik. Následne vo vyraďovacej fáze zvíťazili v troch zo štyroch zápasov a získali bronzové medaily.Hokejisti Slovenska a Lotyšska sa doteraz stretli v 33 zápasoch. Slováci majú po nich pozitívnu bilanciu 21 víťazstiev, 3 remízy a 9 prehier so skóre 112:69.V predošlom vzájomnom zápase sa v decembri 2022 zrodilo víťazstvo Slovenska, ktoré v dueli o triumf na domácom Slovakia cupe uspelo 6:1. Tromi gólmi sa na ňom podieľal Peter Cehlárik, do listiny strelcov sa gólom na 6:0 zapísal aj ďalší z hráčov súčasného výberu SR Alex Tamáši.Lotyšov pred domácim šampionátom posilnil jeden hráč z NHL - útočník Tampy Bay Rudolfs Balcers. Zemgusa Girgensonsa vyradili zdravotné problémy, brankár Elvis Merzlinins sa po sezóne zameral na individuálny tréningový proces.