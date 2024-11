Slováci v Španielsku budú bojovať o nádej. Krajčovič: Bude to ťažké

Užšia nominácia Slovenska na kvalifikačný zápas ME 2025 proti Španielsku (pondelok 25. novembra o 20.00 h, Pazo dos Deportes Paco Paz Ourense)



hráči: Šimon Krajčovič (Giessen 46ers/Nem.), Mário Ihring (GTK Glivice/Poľ.), Dalibor Hlivák (BC Prievidza), Matej Majerčák (NH Ostrava/ČR), David Abrhám (Patrioti Levice), Timotej Malovec (KK Mega Basket Belehrad/Srb.), Samuel Volárik, Milan Szabó (obaja Inter Bratislava), Róbert Rožánek (Iskra Svit), Jakub Mokráň (Gipuzkoa San Sebastián/Šp.), Marek Doležaj (Keflavík Karha/Isl.), Vladimír Brodziansky (UCAM Murcia/Šp.), Tomáš Pavelka (Neptúnas Klaipéda/Lit.), Michael Fusek (Nitra Blue Wings)



realizačný tím: Aramis Naglič – hlavný tréner, Michal Madzin, Zlatko Jovanovič, Maroš Helmecy – asistenti trénera, Enriko Smák – kondičný tréner, Juraj Sluka – fyzioterapeut, Michal Ondruš – generálny manažér, Miroslav Páleník – manažér tímu, Richard Demovič – doktor

Program 4. kola C-skupiny kvalifikácie ME 2025:



pondelok 25. novembra



20.00 h: Španielsko – Slovensko



20.15 h: Belgicko - Lotyšsko

Tabuľka C-skupiny:



1. Lotyšsko 3 3 0 218:199 6



2. Belgicko 3 2 1 205:188 5



3. Španielsko 3 1 2 204:209 4



4. Slovensko 3 0 3 184:215 3

Ourense 24. novembra (TASR) – Slovenská mužská basketbalová reprezentácia má pred sebou v rámci C-skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 najdôležitejší zápas. Po domácom stretnutí so Španielskom ju v pondelok 25. novembra o 20.00 h čaká rovnaký súper, ale na jeho palubovke. Zverenci trénera Aramisa Nagliča idú bojovať o postupovú nádej a prvú výhru do tabuľky.Karty sú po troch odohraných stretnutiach v „céčku“ rozdané jasne, Lotyšsko ako spoluorganizátor záverečného turnaja má už postup istý. Belgicko je k miestenke blízko, Španieli si pomohli triumfom na Slovensku. Slováci z tohto pohľadu potrebujú nutne uspieť, pretože prípadná prehra a zároveň pondelkový triumf Belgicka nad Lotyšskom, by znamenal definitívny koniec snov o premiérovej účasti na majstrovstvách Európy.“ povedal pre TASR kapitán slovenského tímu Šimon Krajčovič.Odraziť sa je od čoho, aktuálnych majstrov Európy mali v piatok večer na lopate, od historického triumfu pred viac ako 10-tisícovou návštevou, ich delili štyri desatiny sekundy. Po mimoriadne diskutovanom momente a strele rozhodlo o víťazovi stretnutia až druhé predĺženie, Slováci napokon prehrali so Španielskom 72:76.“ vyhlásil pivot Vladimír Brodziansky.Slováci ukázali svoju kvalitu a tiež to, že v kvalifikácii na európsky šampionát nechcú byť len do počtu. Zvučného súpera a papierového favorita sa v prvom zápase nezľakli, čo sú faktory, z ktorých by chceli ťažiť aj v druhej konfrontácii so Španielskom v rámci novembrového asociačného termínu. Vzhľadom na postavenie v tabuľke je v hre viac ako dosť.uviedol Krajčovič.Aj v španielskom Ourense sa dá očakávať solídna divácka kulisa, pretože aj domáca reprezentácia potrebuje nutne uspieť. Zostavy sa na oboch stranách nezmenili, takže Španieli a Slováci vedia, čo jeden od druhého môžu očakávať.“ dodal rozohrávač Mário Ihring.Reprezentácia Slovenska už má za sebou prvé tréningové jednotky v mieste zápasu, realizačný tím si opäť vyberie finálnu 12-tku hráčov, ktorá vyzve v pondelok večer Španielov. Stretnutie odvysiela v priamom prenose športová televízia STVR: Šport.