ŠTVRTÝ ZÁPAS NA MS: SR proti Poľsku bude favorit, kľúčom je nepodceniť

predpokladané zostavy:



SR: Hlavaj - Fehérváry, Čerešňák, Ivan, Nemec, Koch, Grman, Gajdoš, Golian - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Faško-Rudáš, Sukeľ, Kudrna



Poľsko: Murray - Kolusz, Wanacki, Kruczek, Wajda, Kostek, Dronia - Wronka, Pasiut, Zygmunt, Bryk, Górny - Michalski, Dziubinski, Macias - Fraszko, Pas, Lyszczarczyk - Krezolek, Walega, Urbanowicz







zostávajúci program SR v základnej skupine MS 2024:



streda, 15. mája: SR - Poľsko /20.20/



sobota, 18. mája: Francúzsko - SR /20.20/



nedeľa, 19. mája: SR - Lotyšsko /20.20/



utorok, 21 mája: Švédsko - SR /20.20/

Ostrava 14. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia v stredu proti Poľsku s cieľom nadviazať na nedávne víťazstvo z prípravy. V žilinskom stretnutí triumfovali presvedčivo 6:1 a trojbodové víťazstvo bude prioritný cieľ aj tentoraz. Štvrtý zápas SR má úvodné buly o 20.20 h v Ostrave, v rovnakom čase sa budú začínať aj zostávajúce tri slovenské zápasy v základnej skupine.Slováci síce vstúpili do turnaja prehrou s Nemeckom 4:6, no v priebehu uplynulých dvoch dní zdolali Kazachstan (6:2) a aj USA. Najmä pondelňajší triumf nad americkým tímom 5:4 po predĺžení priblížil tím k vytúženému postupu, no na jeho spečatenie by zverenci Craiga Ramsayho nemali zaváhať proti papierovo slabším tímom Poľska či Francúzska. Väčšina zo súčasného slovenského kádra nastúpila v žilinskom zápase proti Poľsku a silu tohto súpera v ňom okúsil aj útočník Matúš Sukeľ: "" uviedol Sukeľ pre TASR.Pre Slovensko a Poľsko bude zápas v Ostrave ôsmy vzájomný od rozdelenia federácie. Slováci z nich majú pozitívne skóre 47:12, keď zvíťazili v siedmich z ôsmich stretnutí, pričom v prvej konfrontácii sa zrodila remíza 4:4. Poliakov vedie Slovák Róbert Kaláber, ktorý ich vlani doviedol k návratu medzi hokejovú elitu po 22 rokoch. Na šampionát do Ostravy cestovali s cieľom udržať sa v nej dlhšie než v roku 2002, keď ako nováčik zostúpili v najrýchlejšom možnom čase. Poliaci vstúpili do ostravskej skupiny prehrou s Lotyšskom 4:5 po predĺžení v zápase, v ktorom trikrát tesne viedli, no nezlomila ich nielen strata náskoku, ale ani stav 3:4 v závere tretej časti, keď dokázali vyrovnať. V ďalší deň nestačili na favorizovaných Švédov, ktorým podľahli 1:5. "uviedol Kaláber./vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek/