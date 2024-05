Slováci v stredu trénovali v Prahe, čakajú podporu zaplnenej haly

Praha 22. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti v stredu popoludní absolvovali tréning v pražskej O2 aréne, v ktorej očakávajú podporu približne 17-tisíc fanúšikov vo štvrťfinále proti Kanade. Do dejiska štvrtkového zápasu (od 16.20 h) sa presunuli vlakom a po prvom tréningu hovorili o odhodlaní zaskočiť favorita: "Bolo to veľmi príjemné. Očakávali sme, že by sme autobusom mohli zapadnúť v zápche, preto bol vlak najlepšia voľba," uviedol asistent trénera Peter Frühauf.



Obranca Šimon Nemec očakáva od Kanady podobný štýl hry než od USA, nad ktorými Slováci v základnej skupine zvíťazili 5:4 po predĺžení. "Myslím si, že tento štýl nám vyhovuje. Ak budeme hrať svoju hru, tak ich budeme trápiť. Vieme, čo máme hrať a verím, že sa to podarí. Sme správne nastavení," poznamenal Nemec, pre ktorého bude duel s Kanadou už tretí štvrťfinálový na MS.



Podľa Frühaufa bol stredajší tréning dôležitý z viacerých aspektov: "Potrebovali sme, aby hráči okúsili rozmery a priestory. Dĺžka a šírka ľadu môže byť rovnaká, no priestorové vnímanie môže byť iné. Takisto aj odrazy od mantinelov či ľad. Toto sme si dnes vyskúšali." Tréneri slovenského tímu nebudú mať vo štvrtok k dispozícii útočníka Martina Pospíšila, ktorý sa zranil v záverečnom zápase skupiny proti Švédsku (1:6) a turnaj sa pre neho skončil. "Nemalo by to byť niečo, čo by ohrozilo jeho kariéru, no na tomto turnaji nám už nepomôže. Je nám to ľúto, pretože bol dôležitý faktor v našom tíme a práve na súpera ako Kanada by mohol platiť. Nevadí, máme tu ďalších 13 skvelých útočníkov, ktorí sú pripravení zastúpiť ho a popasovať sa o semifinále," poznamenal Frühauf.



V zostave SR by už nemal chýbať Marek Hrivík, ktorý vynechal duel so Švédskom. "Vyskytla sa možnosť mať šancu na nejaké zotavenie. Zajtra však už určite budem hrať. Celý zápas bude o trpezlivosti. Vieme, akú kvalitu majú, budú chcieť hrať ofenzívne. Najmä im nemôžeme dovoliť prečíslenia, v ktorých sú silní," povedal Hrivík, ktorý vo štvrtok trénoval v elitnom útoku s Petrom Cehlárikom a Jurajom Slafkovským.



Slováci sú na prebiehajúcom šampionáte najslabší tím vo využívaní presiloviek, keď zatiaľ vyťažili iba jeden gól z 23 početných výhod. Slabá úspešnosť v kombinácii s absenciou Pospíšila podnietili trénerov k zmenám v presilovkových formáciách. Prvá trénovala v zložení Martin Fehérváry, Peter Cehlárik, Pavol Regenda, Juraj Slafkovský, Tomáš Tatar, v druhej figurovali Šimon Nemec, Marek Hrivík, Marko Daňo, Libor Hudáček a Matúš Sukeľ.