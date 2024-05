Slováci vo štvrťfinále MS proti Kanade s cieľom prekvapiť

predpokladané zostavy:



Kanada: Binnington - Parayko, Power, Oleksiak, Byram, Severson, Guhle, Zellweger - Mercer, McBain, Tanev - Bedard, Paul, McCann - Mangiapane, Cozens, Bunting - Dubois, Tavares, Hagel

SR: Hlavaj - Fehérváry, Čerešňák, Ivan, Nemec, Koch, Grman, Gajdoš, Golian - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Daňo, Sukeľ, Kudrna

Praha 22. mája (TASR) - S ambíciou zaskočiť jedného z najväčších favoritov MS nastúpia slovenskí hokejisti na štvrťfinálový duel s Kanadou. Na súboj proti víťazovi pražskej A-skupiny museli v stredu vycestovať z Ostravy, no to im neuberalo na odhodlaní popasovať sa o postup. Duel o postup do semifinále je na programe vo štvrtok od 16.20 h v pražskej O2 aréne.Slováci obsadili v ostravskej vetve šampionátu štvrté miesto, ktoré znamenalo ich presun za víťazom pražskej skupiny. Za sebou mali nevydarenú rozlúčku s Ostravou, keď v utorok večer podľahli suverénovi B-skupiny Švédsku 1:6. Pred presunom do Prahy si uvedomovali, že nemenej silná bude aj Kanada, ktorá v Česku obhajuje titul majstra sveta. "," poznamenal kapitán SR Tomáš Tatar.Slováci sa vo štvrťfinálovom zápase pokúsia napraviť výkon z duelu proti Švédsku. "," uviedol asistent trénera SR Peter Frühauf. O sile najbližšieho súpera nepochybujú ani hráči. "" pripomenul útočník Juraj Slafkovský.V zápase proti Švédsku nastúpil v slovenskej bránke Stanislav Škorvánek, v pozícii dvojky bol pripravený Matej Tomek. Samuel Hlavaj, brankárska jednotka tímu, sledoval duel iba z tribúny, tréneri mu dopriali oddych pred kľúčovým zápasom šampionátu. "" povedal Hlavaj.Kanaďania triumfovali v pražskej A-skupine po tom, čo zvíťazili vo všetkých siedmich zápasoch. V treťom stretnutí ich však prekvapili Rakúšania, nad ktorými viedli už 6:1, no súper v jednom z najpamätnejších duelov šampionátu strelil v tretej tretine päť gólov a vyrovnal. Favorit napokon zvíťazil v predĺžení po góle Johna Tavaresa. Kanadský triumf po predĺžení priniesol aj duel o prvenstvo v skupine proti Česku. V ňom úradujúci šampión stratil náskok 3:1, no napokon zvíťazil v predĺžení po presnom zásahu Dylana Cozensa v oslabení.Tímy Kanady a Slovenska odohrali od rozdelenia federácie 17 vzájomných zápasov na MS. Slovenský tím zvíťazil v dvoch, dvakrát sa zrodila remíza a sedemnásťkrát triumf súpera. Mužstvá sa stretli aj na uplynulých dvoch šampionátoch, v oboch prípadoch v skupinovej fáze. V roku 2022 Kanada zvíťazila 5:1, vlani triumfovala 2:1 po samostatných nájazdoch. Zatiaľ posledné slovenské víťazstvo nad týmto súperom je zo štvrťfinále MS 2012. Pri triumfe 4:3 boli zo súčasného kádra SR útočníci Tomáš Tatar a Libor Hudáček, za Kanadu hral jej súčasný kapitán John Tavares.štvrtok 23. mája: Kanada - SR /Praha, 16.20/