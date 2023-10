STATOČNÝ BOJ: Slováci prehrali v Porte 2:3,Portugalci s istým postupom

Na snímke zľava Róbert Boženík (Slovensko), Ondrej Duda (Slovensko) a Bruno Fernandes (Portugalsko) počas zápasu kvalifikácie ME 2024 J-skupiny Portugalsko - Slovensko 13. októbra 2023 v Porte. Foto: TASR - Jaroslav Novák

kvalifikácia ME 2024, 7. kolo:



J-skupina:



Porto



Portugalsko - SLOVENSKO 3:2 (2:0)



Góly: 29. a 72. Ronaldo (prvý z 11 m), 18. Ramos - 69. Hancko, 80. Lobotka. ŽK: Fernandes, Palhinha - Pekarík, Duda, Suslov, Gyömbér (na lavičke), Hrošovský (na lavičke). Rozhodovali: Sidiropoulos - Kostaras, Dimitriadis (všetci Gréc.), 50.033 divákov.



Portugalsko: Costa - Dalot, Dias, A. Silva, Cancelo - Fernandes, Palhinha (86. Otavio), B. Silva (86. R. Neves) - Ronaldo, Ramos (86. Jota), Leao (65. Joao Felix)



SR: Dúbravka - Pekarík (76. Tomič), Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka (46. Bénes), Lobotka, Duda - Schranz (86. Ďuriš), Boženík (65. Polievka), Mak (46. Suslov)



Porto 13. októbra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v piatkovom stretnutí J-skupiny kvalifikácie ME 2024 na pôde Portugalska 2:3.Favorit si tri kolá pred koncom kvalifikačných bojov zabezpečil postup na budúcoročný šampionát v Nemecku, skupinu vedie s plným počtom 21 bodov a skóre 27:2. Slovákom napriek prehre v Porte naďalej patrí druhá priečka v tabuľke. Tretie Luxembursko, ktoré remizovalo 1:1 na Islande, za nimi zaostáva o dva body.V pondelok 16. októbra o 20.45 h nastúpia slovenskí futbalisti v Luxembursku, ktoré je ich priamy konkurent v boji o druhú postupovú miestenku na ME.Hostia sa od úvodného hvizdu podľa očakávania zoskupili do defenzívnej schémy, loptu mali v moci technicky zdatní Portugalci. V 6. minúte sa po Kuckovej ľahkej strate na polovici ihriska dostal do zakončenia Ronaldo, ale jeho tečovaný pokus sa skončil iba rohom. O minútu neskôr to už pred Dúbravkom skutočne horelo. Lopta po zmätkoch "tancovala" na päťke, ale Ronaldo a po ňom ani Leao ju do siete nedopravili. V 14. minúte po peknej kombinácii s Ronaldom vystrelil spoza šestnástky Fernandes, jeho technický pokus Dúbravka bravúrne zneškodnil. Svoje miesto si slovenský brankár zastal aj vzápätí po tom, ako pri zadnej žrdi číhal v šanci Leao. Slováci pohrozili po štvrťhodine a hneď z toho bola superšanca, do strieľaného centra Hancka vložil nohu A. Silva a nechtiac takmer prekonal vlastného brankára. Portugalcov zachránila konštrukcia brány. Živý zápas pokračoval a aktivita domáceho tímu vyústila do úvodného gólu, o ktorý sa po centri Fernandesa postaral presnou hlavičkou Ramos - 1:0. Domáci sa bavili futbalom, pohybovo a individuálnymi schopnosťami jasne prevýšili súpera. Slováci boli nútení behať okolo nich bez lopty. V 26. minúte ešte Fernandesovu hlavičku zastavil na ceste do brány Dúbravka, no domáci predsa len odskočili na rozdiel dvoch gólov. Po ruke Vavra v pokutovom území kopol Ronaldo z jedenástky loptu na opačnú stranu, ako sa hodil Dúbravka - 2:0. Skóre sa do prestávky mohlo zmeniť aspoň štyrikrát. Najväčšiu tutovku spálil Ronaldo, ktorý netrafil zblízka odkrytú bránu. V 43. minúte sa načahoval za loptou Ramos a v sklze ju nasmeroval do pravej žrde brány Slovákov, pre ktorých bolo dvojgólové polčasové manko ešte lichotivé.Do druhého polčasu vybehli na trávnik Suslov s Bénesom namiesto Maka a Kucku. Slováci zlepšili pohyb a začali sa objavovať na polovici Portugalska. V 58. minúte sa už v hustom daždi dostal do dobrej palebnej pozície Suslov, ale netrafil bránu. Iniciatíva Portugalcov aj pod vplyvom dvojgólového náskoku utíchla, hostia sa viac dostávali do hry. Duda si po hodine hry "pýtal" faul pred pokutovým územím, ale rozhodca na jeho pád nenaletel a odmenil ho žltou kartou. Sympaticky vyznel aj pokus Hancka, ktorý Costa zlikvidoval. Slováci sa snažili niečo spraviť s nepriaznivým výsledkom a v 69. minúte sa im to podarilo. Hanckovu prízemnú strelu spoza šestnástky tečoval A. Silva, čo pomýlilo brankára Costu a lopta zapadla k pravej žrdi - 2:1. Bol to prvý inkasovaný gól portugalského tímu v tomto kvalifikačnom cykle. Fernandes však už o chvíľu naservíroval loptu Ronaldovi a ten ju zblízka doťukol do siete - 3:1. Hostí ani tento moment nezlomil, v 80. minúte Lobotka krásnou strelou spoza šestnástky nedal šancu Costovi - 3:2. Slováci zdramatizovali zápas. V nadstavenom čase ich trikrát podržal Dúbravka a sami už nemali dostatok síl na senzačné vyrovnanie./vyslaný redaktor TASR Lukáš Gálik/