Slováci v Žiline zatiaľ bez Slafkovského a Tatara, prídu neskôr

Nominácia SR na prípravný kemp v Žiline a prípravný zápas proti Poľsku (3. mája o 18.00 h):



brankári: Samuel Hlavaj (HC Škoda Plzeň), Stanislav Škorvánek (HK Dukla Ingema Michalovce), Matej Tomek (HC Litvínov)



obrancovia: Patrik Bačik (HC ´05 Banská Bystrica), Martin Bučko (HC Škoda Plzeň), František Gajdoš (HK Nitra), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava), Mário Grman (HC Vítkovice), Michal Ivan (HC Bílí Tygři Liberec), Šimon Nemec (New Jersey Devils), Rayen Petrovický (HK Dukla Trenčín)



útočníci: Peter Cehlárik, Marek Hrivík (obaja Leksand/Švéd.), Lukáš Cingel, Andrej Kollár (obaja HC Kometa Brno), Martin Faško-Rudáš (HC Bílí Tygři Liberec), Andrej Kudrna, Matúš Sukeľ (obaja HC Litvínov), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav), Oliver Okuliar, Alex Tamáši (obaja Mountfield Hradec Králové), Martin Pospíšil (Calgary Flames), Pavol Regenda (Anaheim Ducks/San Diego Gulls/AHL), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens), Samuel Takáč (HC SLovan Bratislava), Tomáš Tatar (Seattle Kraken)







Realizačný tím:



Generálny manažér Miroslav Šatan



Manažérka Zuzana Chrenková



Hlavný tréner Craig Ramsay



Asistent trénera Peter Frühauf



Asistent trénera Ján Pardavý



Asistent trénera Róbert Petrovický



Tréner brankárov Ján Lašák



Video analytik Igor Andrejkovič



Kondičný tréner Ján Kovačič



Lekár Pavol Lauko



Fyzioterapeuti Vladimír Čavojec, Martin Babják







Program:



piatok 3. mája, 18.00 h: SLOVENSKO - Poľsko /Žilina/

Žilina 30. apríla (TASR) - Na utorkovom zraze slovenskej hokejovej reprezentácie v Žiline sa hlásili všetci nominovaní hráči okrem Juraja Slafkovského a Tomáša Tatara. Asistent trénera Peter Frühauf uviedol, že obaja útočníci z NHL sa k národnému tímu pripoja v najbližších dňoch. Slovákov čaká počas žilinského kempu v piatok siedmy a predposledný prípravný zápas pred MS s Poľskom." uviedol na utorkovom zraze Frühauf. Slafkovského štart proti Poľsku nevedel zaručiť, no s Tatarom to podľa neho vyzerá sľubnejšie: "Svoju účasť na MS prisľúbilo zatiaľ päť slovenských hráčov z NHL - okrem Slafkovského z Montrealu a Tatara (Seattle) aj Šimon Nemec (New Jersey), Martin Pospíšil (Calgary) a Pavol Regenda (Anaheim). "" povedal Frühauf. Slováci absolvovali minulý týždeň dva duely proti Čechom, oba vyhrali hostia (4:2, 4:1).Pripravený posilniť národné mužstvo na MS v Česku (10.- 26. mája) je aj obranca Martin Fehérváry, ktorého Washington vypadol v 1. kole play off (s NY Rangers 0:4 na zápasy). Konečné slovo ohľadom jeho účasti bude mať jeho klub. V noci na utorok vypadol z bojov o Stanleyho pohár aj Erik Černák, ktorého Tampa Bay prehrala sériu s Floridou 1:4 na zápasy. Frühauf hovoril aj o možnej účasti Miloša Kelemena či Patrika Kocha. Obaja sú hráči Arizony a väčšinu sezóny strávili na farme v Tucsone, ten však už vypadol z play off AHL. "" priblížil asistent trénera. Dvojnásobný držiteľ Stanleyho pohára Černák reprezentoval Slovensko na MS naposledy v roku 2019 na domácom šampionáte. "" povedal Frühauf na adresu obrancu Tampy Bay.Reprezentáciu by mali posilniť aj finalisti z českej extraligy. V siedmom zápase finále play off medzi Pardubicami a Třincom, v ktorom triumfovali hostia (2:1 pp) a vďaka víťazstvu 4:3 na zápasy si zaistili piaty titul v rade, sa predstavilo až deväť Slovákov. "" priblížil asistent trénera.Poľsko sa predstaví v elitnej kategórii MS po 22 rokoch a Slováci naň narazia aj na samotnom šampionáte v ostravskej B-skupine (15. mája). "" dodal Frühauf.Národný tím má za sebou okrem prípravných stretnutí s Českom dva víťazné zápasy proti Švajčiarsku v Humennom (3:0, 5:3). Úvodný z dvoch duelov v Nemecku prehral 3:7, v druhom triumfoval 5:4 pp. Prípravu na MS zavŕši generálkou proti USA v Bratislave (7. mája). Účinkovanie v ostravskej B-skupine svetového šampionátu začnú Slováci v piatok 10. mája proti Nemecku.