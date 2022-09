Slováci vedú nad Rumunskom v DC 2:1, Klein a Zelenay uspeli v debli

zápas 1. svetovej skupiny Davisovho pohára:



SLOVENSKO - Rumunsko 2:1 po štvorhre



Norbert Gombos - Nicholas David Ionel 7:6 (4), 5:7, 4:6



Alex Molčan - Marius Copil 7:5, 6:1



Lukáš Klein, Igor Zelenay - Victor Vlad Cornea, Copil 7:6 (4), 6:2



nasleduje Molčan - Ionel

Bratislava 16. septembra (TASR) - Slovenskí tenisti vedú v dueli 1. svetovej skupiny Davisovho pohára nad Rumunskom 2:1. O dôležitý druhý bod pre domáce farby sa na antuke v bratislavskom NTC zaslúžili Lukáš Klein s Igorom Zelenayom, ktorí v sobotňajšej štvorhre zdolali pár Victor Vlad Cornea, Marius Copil 7:6 (4), 6:2. Postup Slovenska do februárovej kvalifikácie o finálový turnaj v roku 2023 mohol spečatiť Alex Molčan v prípade triumfu nad Nicholasom Davidom Ionelom.Slovenský kapitán Tibor Tóth dal v debli prvýkrát šancu Kleinovi, ktorý nahradil zraneného Filipa Poláška. Daviscupový debutant si v úvodnom geme bez problémov udržal podanie, skúsený Zelenay však za stavu 1:1 stratil servis a Rumuni sa po potvrdení brejku ujali vedenia 3:1. V ôsmej hre viedli pri podaní Corneu 40:0, no Slováci následne získali päť fiftínov za sebou a po ukážkovom bekhendovom returne Zelenaya vyrovnali na 4:4. O osude prvého setu napokon rozhodol tajbrejk, v ktorom slávili úspech Klein so Zelenayom. Po minibrejku si vybudovali náskok 4:1 a za stavu 6:4 premenili po víťaznom returne Kleina hneď prvý setbal.Slovenský tandem pôsobil na dvorci čoraz zohratejším dojmom, dobre sa dopĺňal, kvalitne returnoval. Na začiatku druhého dejstva po dvoch brejkoch odskočil Rumunom na 4:0 a zápas už s prehľadom dotiahol do úspešného konca. Za stavu 5:2 využili Klein so Zelenayom mečbal, keď otočili z 0:40 a potvrdili, že môžu byť platnou deblovou dvojicou. Pred daviscupovým duelom absolvovali dva challengerove turnaje v Come a Tullne, v Rakúsku postúpili až do semifinále.Klein po úspešnej daviscupovej premiére neskrýval spokojnosť.Zelenay zložil svojmu "parťákovi" poklonu.