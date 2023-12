NA VÍŤAZNEJ VLNE: Slováci zdolali Nórov 8:4 na MS do 20 rokov

MS do 20 rokov, B-skupina:



Nórsko - SLOVENSKO 4:8 (1:2, 0:5, 3:1)



Góly: 4. Brandsegg-Nygard, 49. Solberg (Johnsen, Wold), 55. Vesterheim (Brandsegg-Nygard, Steen), 55. Brandsegg-Nygard (Vesterheim, Koch) - 14. Honzek (Petrovský, Mišiak), 15. Pekarčík (Dvorský, Čiernik), 24. Dvorský (Repčík, Mešár), 27. Petrovský (Štrbák, Mešár), 28. Petrovský (Sýkora, Štrbák), 33. Repčík (Dvorský, Štrbák), 35. Radivojevič (Mišiak, Petrovský), 54. Dvorský (Mešár, Kmec). Rozhodovali: Ondráček (ČR), Young (USA) - Schlegel (Švajč.), Gustafson (USA), vylúčení: 8:6 na 2 min, navyše: Granath (Nór.) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:4, oslabenia: 0:0, 1985 divákov.



Nórsko: Hagen Aarsund (28. Lundberg) - Koch, Larsen, Lafton, Solberg, Lie, Wasenden, Papuga - Steen, Vesterheim, Brandsegg-Nygard - Wold, Magnussen, Lokkeberg - Bakke Olsen, Johnsen, Bakkevig - Dalen, Haugen, Granath - Bah



Slovensko: Gajan - Štrbák, Nátny, Kmec, Žabka, Pišoja, Radivojevič, Moško - Mešár, Petrovský, Sýkora - Čiernik, Dvorský, Mišiak - Pekarčík, Repčík, Honzek - Suchý, Kukumberg, Dej

hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:



Ivan Feneš, tréner SR: "Je to pre nás veľký úspech. Mať plný počet bodov po troch zápasoch, to si dlho nepamätáme. To, čo do zápasu vložíte, sa vám vždy vráti. Dokázali sme, že máme kvalitu a boli sme odmenení. Tímy majú svoju kvalitu, Nóri mali dobrý vstup do zápasu. My sme sa postupne vrátili, robili dobré rozhodnutia a v druhej tretine sme dominovali."



Servác Petrovský, útočník SR, v zápase s bilanciou 2+2: "Začiatok duelu nebol podľa našich predstáv, inkasovali sme rýchly gól a nehrali sme dobre. Nezlomilo nás to a hrali sme ako tím. Pri góle na 5:1 som nepochyboval o tom, že to bude víťazný presný zásah. Snažím sa nevnímať štatistiky, ale pozerať sa na tímový úspech."

Göteborg 29. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov zvíťazili aj v treťom zápase na juniorskom svetovom šampionáte. V piatkovom stretnutí vo švédskom Göteborgu zdolali rovesníkov z Nórska vysoko 8:4 a s plným počtom bodov vedú B-skupinu. Bilanciou dva góly a dve asistencie sa blysli útočníci Dalibor Dvorský a Servác Petrovský.Slováci sa proti nováčikovi najvyššej kategórie rozbiehali pomalšie a v 4. minúte inkasovali z hokejky Michaela Brandsegga-Nygrada. Ešte v prvej tretine však otočili skóre Samuel Honzek s Jurajom Pekarčíkom a rozbehli gólostroj slovenského tímu. Slováci sa strelecky presadili v druhej časti až päťkrát a rozhodli o svojom triumfe. Dvoma gólmi sa prezentoval Servác Petrovský, prvý gól na turnaji strelil Dalibor Dvorský a tiež 16-ročný "benjamínok" Luka Radivojevič. V záverečnom dejstve Slováci poľavili, čo využili Nóri až trikrát, no výsledok už iba kozmeticky upravili.Petrovský sa s piatimi gólmi vyšvihol na pozíciu najlepšieho strelca turnaja a vedie aj celkovú produktivitu s bilanciou 5+3 pred šesťbodovým Kanaďanom Macklinom Celebrinim. Tri asistencie proti Nórom posunuli do čela kanadského bodovania obrancov Maxima Štrbáka (1+5).Zverenci trénera Ivana Feneša sa na Silvestra stretnú v súboji o konečné prvé miesto v skupine s favorizovanými Američanmi (12.00 SEČ).Nóri dokázali využiť hneď prvé zaváhanie slovenskej defenzívy. V útočnom pásme nedôrazne zahrali Mešár s Kmecom, ktorým puk ukradol Brandsegg-Nygard a po rýchlom protiútoku presnou strelou prekonal Gajana. Od úvodu sa medzi hráčmi na ľade iskrilo, čo vyústilo do viacerých potýčok a tvrdších zákrokov. Slováci sa rozbiehali pomalšie, no po nevýraznej prvej desaťminútovke pridali na aktivite. V 14. minúte im bol odmenou vyrovnávajúci gól Honzeka v početnej výhode a už o 27 sekúnd neskôr poslal Slovákov do vedenia Pekarčík.Úspešná otočka mužstvo Ivana Feneša povzbudila a "momentum" využilo aj v prostrednej časti hry. Prvý gól na turnaji zaznamenal v presilovke Dvorský, ďalšie dva presné zásahy pridal Petrovský. Nóri to v druhom dejstve prehnali s agresivitou, Slováci sa naopak nenechali vyprovokovať a ich gólostroj pokračoval. V 33. minúte sa presadil Repčík a už na 7:1 zvýšil o necelé dve minúty neskôr Radivojevič.Za rozhodnutého stavu dostali v záverečnej časti najviac priestoru hráči zo štvrtej formácie. Napriek tomu Slováci trávili v útočnom pásme veľa času. V záverečnej desaťminútovke však poľavili z aktivity, čo Nóri využili trikrát.