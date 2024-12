Slováci vo finále miešanej štafety, Duša: Je naša najsilnejšia

Budapešť 13. decembra (TASR) - Slovensko bude mať vo večernom programe MS v plávaní v krátkom bazéne v Budapešti zastúpenie v jedinej disciplíne. Z postupu do finále sa po rozplavbách tešila miešaná štafeta na 4x50 m v. sp., ktorá obsadila ôsme miesto.



Kvarteto Matej Duša, Tibor Tišťan, Teresa Ivanová a Lillian Slušná bolo v piatej rozplavbe tretie s časom 1:31,00 min a za najlepšími Talianmi zaostalo o 1,54 s. "Na túto štafetu sme sa pripravovali niekoľko dní. Vedeli sme, že je naša najsilnejšia a že ak sa chceme dostať do top osmičky na svete, budeme do toho musieť dať všetko. To nám asi toto ráno vyšlo, mali sme tam výborné odskoky, dokázali sme zdolať USA, Nemecko, Švédsko, takže sme veľmi spokojní," povedal Duša pre web Slovenskej plaveckej federácie.



Medzi najlepšiu osmičku sa v disciplíne 200 m prsia neprebojovali Nikoleta Trníková ani Andrea Podmaníková, ktoré skončili na 17., respektíve 19. mieste. Trníková zaostala za víťaznou Kate Douglassovou z USA o 7,85 s, Podmaníková mala manko 8,52 s.



V semifinále na 100 m motýlik sa nepredstaví Zora Ripková, ktorej s časom 59,23 patrila konečná 27. pozícia. Rozplavby ovládla Američanka Gretchen Walshová v novom svetovom rekorde 53,24 s. V rovnakej disciplíne nepostúpil medzi mužmi Samuel Košťál, ktorý skončil 45. s časom 53,06 s. Na prvého Ilyu Kharuna z Kanady stratil 3,89 s.



Do finále na 4x200 m v. sp. sa neprebojovala mužská štafeta v zložení Jakub Poliačik, Matej Martinovič, Martin Perečinský a František Jablčník. Vo svojej 1. rozplavbe obsadili po výkone 7:06,33 min predposlednú šiestu priečku a celkovo boli 12. zo 14 zoskupení. Najlepší čas 6:51,69 min dosiahli Američania.