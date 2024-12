Slováci vo Florbale na úvod prehrali s domácim Švédskom 4:12

Malmö 7. decembra (TASR) - Slovenskí florbalisti vstúpili do svetového šampionátu vo švédskom Malmö vysokou prehrou. Vo svojom úvodnom zápase v B-skupine podľahli v sobotu domácim obhajcom titulu 4:12. Po dva góly SR strelili Tomáš Kvasnica a Matúš Gajdoš.



Zverenci trénera Radomíra Mrázka dokázali v úvode odolávať najväčšiemu favoritovi turnaja. V 5. minúte sa ujali vedenia zásluhou gólu Kvasnicu z prvej slovenskej strely na bránku a v 12. minúte v presilovke vyrovnali na priebežných 2:2. Postupne sa však severania dostali do tempa a prejavil sa rozdiel v kvalite, po druhej časti viedli 6:3. V treťom dejstve znížil Gajdoš z trestného strieľania na 4:7 a oživil nádej na sľubný výsledok, no Slováci záver nezvládli. Súper nekompromisne trestal ich chyby, za necelých sedem minút nastrieľal päť gólov a dočkal sa dvojciferného víťazstva.



Slovákom patrí po úvodnom hracom dni štvrté miesto v "béčku". V základnej skupine sa stretnú ešte v nedeľu s Fínskom (18.15) a v pondelok s Lotyšskom (19.00). Zo skupiny postúpia všetky štyri tímy, prvé dva priamo do štvrťfinále, zvyšné dve čaká súboj play off s účastníkom výkonnostne slabšej skupiny C alebo D.







B-skupina MS:



Švédsko - SLOVENSKO 12:4 (3:2, 3:1, 6:1)



Góly: 9. Gustafsson (Sjögren), 10. Johansson (Samuelsson), 16. Lundmark (Sjögren), 21. Gustafsson (Lundmark), 23. Sjögren (Gustafsson), 27. Ahren (Sjögren), 41. Lundmark, 48. Ahren (Kohonen), 50. Haglund (Sankell), 53. Kohonen (Sjögren), 53. Ahren (Kohonen), 55. Persson (Sankell) - 5. Kvasnica (Gajdoš), 12. Gajdoš (Gašparík), 25. Kvasnica (Mirt), 47. Gajdoš (z tr. strieľania). Rozhodcovia: Kostinek, Reichelt (obaja ČR), vylúčení: 2:3 na 2 min, navyše Persson (Švéd.) 10 min za nešp. správanie sa, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 6023 divákov.



Zostava SR: Kohút - Pažák, Miške, Mirt, Virga, Košarišťan, Jakubec, Chochol, Bačinský - Čonka-Skyba, Gašparík, Dudovič - Kvasnica, Gajdoš, Batkovič - Nehila, Hatala, Kozák - Šifra







ďalší výsledok:



Lotyšsko - Fínsko 3:4 (1:0, 0:1, 2:3)







tabuľka:



1. Švédsko 1 1 0 0 12:4 2



2. Fínsko 1 1 0 0 4:3 2



.............................



3. Lotyšsko 1 0 0 1 3:4 0



4. SLOVENSKO 1 0 0 1 4:12 0