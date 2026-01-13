< sekcia Šport
Slováci vo vodnom póle podľahli v druhom zápase Taliansku 12:17
Slováci nezachytili úvod stretnutia a prehrávali rýchlo 0:4.
Autor TASR
Belehrad 13. januára (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle prehrali aj svoj druhý zápas na 37. majstrovstvách Európy v Belehrade. V utorkovom dueli D-skupiny podľahli obhajcom bronzových medailí Talianom 12:17 a v tabuľke im patrí bez bodu štvrté miesto. Vo štvrtok sa stretnú v priamom súboji o postup do nadstavbovej časti s Tureckom, ktoré takisto čaká na prvý bod (12.45 h).
Slováci nezachytili úvod stretnutia a prehrávali rýchlo 0:4. Potom zabojovali, v druhej štvrtine sa priblížili favoritovi na rozdiel jedného gólu, no ten im nedovolil vyrovnať. Taliani si už v ďalšom priebehu kontrolovali náskok a napokon si pripísali druhé víťazstvo v skupine. Najlepším strelcom SR bol s tromi gólmi Samuel Baláž.
Zverenci trénerskej dvojice Roman Poláčik a Karol Bačo mladší predtým v úvodnom zápase v „déčku“ prehrali v nedeľu s Rumunskom jednoznačne 8:16. Do hlavnej fázy postúpia prvé tri tímy, mužstvo na štvrtej priečke bude bojovať o 13.-16. miesto. Slováci cestovali na šampionát s cieľom vylepšiť 13. priečku z predošlých ME.
ME v Belehrade
D-skupina:
SLOVENSKO – Taliansko 12:17 (2:5, 2:3, 4:5, 3:4)
Góly SR: Baláž 3, Ďurík a Maroš Tkáč po 2, Mihál, Tisaj, Furman, Bielik a Čaraj po 1. Rozhodovali: Rakovič (Srb.), Silva (Portug.)
ďalší program v D-skupine:
20.30 Rumunsko - Turecko
tabuľka:
1. Taliansko 2 2 0 0 0 36:20 6*
2. Rumunsko 1 1 0 0 0 16:8 3
3. Turecko 1 0 0 0 1 8:19 0
4. SLOVENSKO 2 0 0 0 2 20:33 0
*postup do nadstavbovej časti
