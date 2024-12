Slováci vstúpia do turnaja so snahou o prvé semifinále po 10 rokoch

Program zápasov SR na MS hráčov do 20 rokov (časy sú v SEČ)



štvrtok, 26. decembra: SR - Švédsko /18.00/



piatok, 27. decembra: Švajčiarsko - SR /19.00/



nedeľa, 29. decembra: Česko - SR /23.00/



pondelok, 30. decembra: SR - Kazachstan /19.00/







Záverečná nominácia Slovenska na MS hráčov do 20 rokov:



Brankári: Alan Lenďák, Michal Prádel, Samuel Urban



Obrancovia: Milan Pišoja, Jakub Chromiak, Peter Valent, Samuel Barcík, Tomáš Královič, Luka Radivojevič, Richard Baran, Maxim Štrbák



Útočníci: Matúš Vojtech, Tomáš Pobežal, Lukáš Klečka, Miroslav Šatan, Roman Kukumberg, František Dej, Adam Cedzo, Ján Chovan, Róbert Fedor, Tobias Pitka, Juraj Pekarčík, Daniel Jenčko, Peter Císar, Tobias Tomík, Dalibor Dvorský



Ottawa 24. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti vstúpia do 49. MS hráčov do 20 rokov (26. decembra - 5. januára) s cieľom prebojovať sa do semifinále po desiatich rokoch. V základnej B-skupine sa postupne stretnú so Švédskom, Švajčiarskom, Českom a Kazachstanom, pričom z tejto pätice nepostúpi do štvrťfinále iba jeden najslabší tím, ktorý bude hrať baráž o záchranu. Mladí Slováci odštartujú turnaj vo štvrtok od 18.00 SEČ proti Švédsku.Hrať sa bude v ottawských arénach TD Place a Canadian Tire. V pozícii obhajcov titulu vstúpia to šampionátu reprezentanti USA, ktorí vo vlaňajšom finále zdolali Švédsko 6:2. S ambíciou nadviazať na vlaňajší bronz vstúpia do turnaja Česi. Slovenskí reprezentanti obsadili na vlaňajšom šampionáte 7. miesto po štvrťfinálovej prehre s Fínskom 3:4 po predĺžení.Slovákov povedie v pozícii hlavného trénera Ivan Feneš, pre ktorého to bude v tejto pozícii už piaty (vrátane predčasne ukončeného v 2021) svetový šampionát hráčov do 20 rokov. Vlani doviedol tím ku konečnému 7. miestu, pričom slovenskáôsmykrát po sebe prehrala vo štvrťfinále. Slovenskí mladíci sa zatiaľ naposledy dostali do semifinále pred desiatimi rokmi, keď partia s Martinom Réwayom, Petrom Cehlárikom, Erikom Černákom či Denisom Godlom získala bronzové medaily po víťazstve nad Švédskom 4:2.Slováci prehrali v závere prípravy pred nadchádzajúcim šampionátom s Fínskom 0:6 a s USA 2:6. "uviedol Feneš po zápase s USA pre hockeyslovakia.sk.Po stretnutí s americkým výberom tréneri skresali káder na 26 mien, pričom sa na ňu nedostali útočník Andrej Párička a obrancovia Adam Beluško a Samuel Kupec. Na šampionátovej súpiske môže byť maximálne 25 mien. Slováci budú hrať svoje zápasy v TD Place Aréne a v pozícii kapitána ich povedie útočník Dalibor Dvorský, pre ktorého pôjde o štvrtý šampionát tejto vekovej úrovne. Spoločne s obrancom Maximom Štrbákom sa štvrtou účasťou na MS"20" vyrovnajú slovenskému rekordérovi Erikovi Černákovi.