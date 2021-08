Slováci vstúpili do kvalifikácie o ZOH vydretou výhrou nad Rakúskom

Kvalifikácia ZOH 2022 - D-skupina (Bratislava):



Rakúsko - Slovensko 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)



Góly: 53. Lebler (Heinrich) - 2. Hudáček (Čerešňák), 29. Gernát (Čerešňák, Studenič). Rozhodovali: Hansen (Nór.), Öhlund (Švéd.) - Hynek (ČR), Kröyer (Dán.), vylúčení: 7:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 4241 divákov.



Rakúsko: Kickert - Strong, Unterweger, Heinrich, Schumnig, Pallestrang, Ulmer, Zündel, Wolf - Schneider, Hundertpfund, Ganahl - T. Raffl, Baumgartner, Herburger - Lebler, Rossi, Zwerger - Wukowits, Haudum, Obrist

Slovensko: Konrád - Marinčin, Jaroš, Čerešňák, Gernát, Grman, Kňažko, Ďaloga, Nemec - Cehlárik, Hrivík, Jurčo - Pospíšil, Ružička, Lantoši - Studenič, Hudáček, Daňo - Slafkovský, Gríger, Kelemen

Tabuľka kvalifikačnej D-skupiny:



1. SLOVENSKO 1 1 0 0 0 2:1 3

-------------------------------------

2. Poľsko 1 1 0 0 0 1:0 3

3. Rakúsko 1 0 0 0 1 1:2 0

4. Bielorusko 1 0 0 0 1 0:1 0

Bratislava 26. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti úspešne vstúpili do olympijskej kvalifikácie. Vo svojom úvodnom zápase v bratislavskej D-skupine zdolali vo štvrtok Rakúsko tesne 2:1. Najbližšie sa stretnú v piatok s Poliakmi (19.15), ktorí v otváracom dueli turnaja prekvapujúco zvíťazili nad Bielorusmi 1:0.Slováci mali na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu od úvodu herne navrch. Už v 2. minúte sa ujali vedenia zásluhou Libora Hudáčka, v polovici stretnutia zvýšil delovkou Martin Gernát. V tretej tretine zverenci trénera Craiga Ramsayho dovolili súperovi vrátiť sa do zápasu po úspešnej dorážke Briana Leblera, no tesný náskok v závere ustrážili a zaznamenali tak víťazný štart do finálového turnaja olympijskej kvalifikácie.Na ZOH 2022 v Pekingu sa kvalifikuje iba víťaz bratislavského podujatia. V základnej C-skupine olympijského turnaja sa stretne so Švédmi, Fínmi a ďalším úspešným kvalifikantom.Slováci mali výborný vstup do zápasu. Druhá formácia hneď pri svojom prvom striedaní zavrela Rakúšanov v ich obrannom pásme, Čerešňák naznačil strelu, namiesto nej však nabil Hudáčkovi, ktorý z prvej prepálil Kickerta - 0:1. Ramsayho zverencov nezastavilo v rozlete ani oslabenie, úspešne sa v ňom ubránili a po jeho skončení Daňo z uhla trafil konštrukciu rakúskej bránky. Súper tiež chvíľami pohrozil, Konrád však spoľahlivo kryl všetky strelecké pokusy. V 9. min sa Kelemen predral do samostatného nájazdu, Kickerta síce neprekonal, ale bol faulovaný a vyťažil početnú výhodu. Po Zündelovom vyhodení puku mimo hraciu plochu mali Slováci dokonca možnosť hrať 109 sekúnd presilovku o dvoch hráčov, no veľkú príležitosť nevyužili, delovky Jaroša či Marinčina nenašli svoj cieľ.Slovenský tím pokračoval aj v druhej tretine v aktivite. V 24. min Grman podporil útok, v poslednej chvíli mu zblokoval pokus Unterweger. Po Jurčovej prihrávke mal obrovskú šancu na zvýšenie náskoku Cehlárik, no zblízka trafil iba Kickerta. Slováci vpredu hýrili pohybom, ale v obrane sa chvíľami vyskytli diery, do ktorých podnikali Rakúšania rýchle výpady. Konrád tak musel byť v strehu, v 26. min skvele zasiahol pri šanci Herburgera, následne Haudum v rakúskej presilovke minul odkrytú bránku. Hráči v bielych dresoch sa ďalej tlačili dopredu a v 29. min sa dočkali druhého gólu - Gernát tvrdo vypálil od mantinelu a puk po delovke prepadol Kickertovi do bránky. Gernátovi zachutilo a zakrátko mal pri prečíslení na hokejke ďalší gól, puk preletel tesne ponad rakúsku bránku. Slováci na ľade dominovali, v 37. min Ružičku vychytal v tutovke betónom Kickert, ktorý vzápätí zneškodnil aj dva pokusy Kelemena. Vo festivale zahodených šancí pokračovali Cehlárik a Slafkovský.Dvojgólový náskok po dvoch tretinách nedával Slovákom ešte víťaznú istotu a tak do tretej časti vykorčuľovali s vervou, s cieľom pridať upokojujúcu gólovú poistku. Po krížnej prihrávke Daňa bol k nej blízko Studenič, ktorého ale vychytal Kickert. Rakúšania stále cítili šancu, po chybe Slovákov v obrannom pásme nebezpečne vystrelil Lebert a Konrád s námahou vyrazil puk na ochrannú sieť. Brankár SR potom niekoľkokrát podržal svoj tím, ale v 53. minúte už ani on nestačil na dorážku Leblera - 1:2. Rakúšania sa dostali späť do zápasu, no po tvrdom zákroku Hauduma na Grmana hrali oslabení a Jurčo bol pri dorážke blízko ku gólu. Rakúšania potom nevyužili sľubné prečíslenie 2 na 1 vo vlastnom oslabení. V závere to skúsili v šestici bez brankára, ale Slováci tesný náskok ubránili.