Slováci vstúpili do turnaja prehrou s USA 3:6
Do semifinále postúpia prvé dva tímy z každej skupiny.
Autor TASR,aktualizované
Trenčín/Brno 11. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom prvom zápase na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup v Trenčíne s USA 3:6. S favoritom dlho držali krok, no v 59. minúte inkasovali rozhodujúci gól. Všetky tri góly slovenského tímu strelil útočník Oliver Ozogány.
Slováci nastúpia na ďalší duel v utorok od 19.00 h proti Nemecku. Nemci začali turnaj vysokou prehrou, keď od Švédska dostali debakel 0:10. Do semifinále postúpia prvé dva tímy z každej skupiny.
Hokejisti Kanady zvíťazili nad Fínskom 5:3 v úvode „českej“ B-skupiny v Brne. Úspešne tak vstúpili do turnaja, v ktorom triumfovali v uplynulých troch ročníkoch. Domáci Česi v úvodný deň zdolali Švajčiarsko presvedčivo 6:2.
Hlinka Gretzky Cup
A-skupina /Brno/:
Kanada - Fínsko 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)
Góly: 1. Edwards, 9. Verhoeff, 40. Lin, 49. Zhilkin, 60. Belchetz - 15. Hemming, 20. Laitinen, 57. Vanhatalo
Česko - Švajčiarsko 6:2 (1:1, 4:1, 1:0)
Góly: 12. Kamas, 23. a 35. Bělohorský, 29. a 50. Kachlíř, 31. Novák - 8. Munger, 35. Moser
B-skupina /Trenčín/:
Nemecko - Švédsko 0:10 (0:4, 0:1, 0:5)
Góly: 9. Isaksson, 10. O. Karlsson, 15. a 57. Kim, 16. Nordmark, 31. a 48. Holmertz, 42. Hermansson, 46. Bartholdsson, 59. Josbrant
SLOVENSKO - USA 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
Góly: 5. Ozogány (Goljer), 39. Ozogány (Hybský, Tariška), 50. Ozogány (Goljer, Bernát) - 5. Varga (Duskocy), 24. Harper (Zielinski, Klepov), 40. Zielinski (Hextall, Klepov), 59. Davidson, 59. Rogowski (Ta´amu, Gordon), 60. Bogas. Rozhodcovia: Hronský, Crman - Hercog, D. Konc ml., vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3258 divákov.
SR: Hrenák - Goljer, Maršálek, Floriš, Kovalčík, Černák, Dedík, Stančík - Bernát, Stankoven, Rezničák - Tariska, Hybský, Ozogány - Rausa, Kubát, Zvolenský - Plančár, Lukáčik, Obušek - Matta
