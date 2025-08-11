Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slováci vstúpili do turnaja prehrou s USA 3:6

.
Na snímke vpravo brankár Brady Knowling (USA), ktorého prekonáva uprostred Oliver Ozogány (Slovensko) počas hokejového zápasu Slovensko 18 - USA 18 na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup v Trenčíne v pondelok 11. augusta 2025. Foto: TASR - Martin Medňanský

Do semifinále postúpia prvé dva tímy z každej skupiny.

Trenčín/Brno 11. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom prvom zápase na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup v Trenčíne s USA 3:6. S favoritom dlho držali krok, no v 59. minúte inkasovali rozhodujúci gól. Všetky tri góly slovenského tímu strelil útočník Oliver Ozogány.

Slováci nastúpia na ďalší duel v utorok od 19.00 h proti Nemecku. Nemci začali turnaj vysokou prehrou, keď od Švédska dostali debakel 0:10. Do semifinále postúpia prvé dva tímy z každej skupiny.

Hokejisti Kanady zvíťazili nad Fínskom 5:3 v úvode „českej“ B-skupiny v Brne. Úspešne tak vstúpili do turnaja, v ktorom triumfovali v uplynulých troch ročníkoch. Domáci Česi v úvodný deň zdolali Švajčiarsko presvedčivo 6:2.



Hlinka Gretzky Cup


A-skupina /Brno/:

Kanada - Fínsko 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Góly: 1. Edwards, 9. Verhoeff, 40. Lin, 49. Zhilkin, 60. Belchetz - 15. Hemming, 20. Laitinen, 57. Vanhatalo



Česko - Švajčiarsko 6:2 (1:1, 4:1, 1:0)

Góly: 12. Kamas, 23. a 35. Bělohorský, 29. a 50. Kachlíř, 31. Novák - 8. Munger, 35. Moser




B-skupina /Trenčín/:

Nemecko - Švédsko 0:10 (0:4, 0:1, 0:5)

Góly: 9. Isaksson, 10. O. Karlsson, 15. a 57. Kim, 16. Nordmark, 31. a 48. Holmertz, 42. Hermansson, 46. Bartholdsson, 59. Josbrant



SLOVENSKO - USA 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Góly: 5. Ozogány (Goljer), 39. Ozogány (Hybský, Tariška), 50. Ozogány (Goljer, Bernát) - 5. Varga (Duskocy), 24. Harper (Zielinski, Klepov), 40. Zielinski (Hextall, Klepov), 59. Davidson, 59. Rogowski (Ta´amu, Gordon), 60. Bogas. Rozhodcovia: Hronský, Crman - Hercog, D. Konc ml., vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3258 divákov.

SR: Hrenák - Goljer, Maršálek, Floriš, Kovalčík, Černák, Dedík, Stančík - Bernát, Stankoven, Rezničák - Tariska, Hybský, Ozogány - Rausa, Kubát, Zvolenský - Plančár, Lukáčik, Obušek - Matta

.

