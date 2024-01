Slováci vstúpili do turnaja v Španielsku prehrou so Srbskom 24:31

Medzinárodný turnaj Granollers 2024 - štvrtok:

SLOVENSKO - Srbsko 24:31 (14:26)

Španielsko - Poľsko 31:25 (12:13)

Granollers 4. januára (TASR) - Slovenskí hádzanári prehrali vo svojom prvom zápase na turnaji štyroch krajín v katalánskom meste Granollers so Srbskom 24:31. Na kvalitne obsadenom podujatí nastúpia ešte v piatok proti domácim Španielom (20.00 h) a v sobotu proti Poľsku (16.45 h).Slováci síce prehrávali v 11. minúte už 4:9, no po oddychovom čase dokázali do prestávky znížiť manko na favorita na rozdiel dvoch gólov (14:16). Ešte štvrťhodinu pred koncom bol rozdiel trojgólový - 22:25, no v závere Srbi svoj náskok zvýraznili.Pre zverencov kouča Fernanda Guricha je turnaj súčasť prípravy na pokračovanie kvalifikácie MS 2025, pre ich súperov generálkou na blížiaci sa európsky šampionát v Nemecku.