Slováci vstúpili do turnaja výhrou 15:0 nad Indiou

MS v malom futbale - D-skupina:



SLOVENSKO - India 15:0 (6:0)



Góly: 7. a 8. Guba, 16. a 25. Straka, 17. Ďuráči, 20. Jendrišek, 31. Dzíbela, 32. Nestorik, 35., 37. a 43. Hudec, 41. Mašulovič, 45. a 50. Repa, 46. Blažej



hlasy po zápase /zdroj: malyfutbal.sk/:



Peter Barnišin, tréner Slovenska: „Som veľmi rád za toto víťazstvo, hráči sa nabudili a pozitívna energia z kabíny sa preniesla na ihrisko. Už pred zápasom sa očakávalo, že máme tento duel zvládnuť, takže si nemyslím, že by bolo treba krotiť eufóriu. Som rád, že sme takýto zápas mohli odohrať na úvod šampionátu a vyskúšať si aj nejaké herné veci.“



Jakub Hudec, hráč Slovenska: „Prvými striedaniami sme sa potrebovali oťukať, ale India postupne kondične odišla a my sme zápas zobrali do svojich rúk. Som rád, že mi tam padli góly, dúfam, že sa mi takto bude dariť aj ďalej.“

ďalší výsledok:



Bulharsko - Portugalsko 1:3 (0:1)







tabuľka D-skupiny:



1. SLOVENSKO 1 1 0 15:0 3



2. Portugalsko 1 1 0 3:1 3



3. Bulharsko 1 0 1 1:3 0



4. India 1 0 1 0:15 0

Baku 21. mája (TASR) - Slovenská reprezentácia v malom futbale vstúpila do majstrovstiev sveta v azerbajdžanskom Baku víťazne, vo svojom úvodnom vystúpení v D-skupine triumfovala nad Indiou 15:0. Druhé vystúpenie zverencov trénera trénera Petra Barnišina je na programe v piatok 23. mája o 20.00 h proti Portugalsku.Slovákom chvíľku trvalo, kým sa vo svojom úvodnom zápase na MS rozbehli, Indovia ponúknuté možnosti nevyužili a tak prišli gólové tresty. Slovenský strelecký účet otvoril v 6. minúte Guba, hneď o pár momentov sa presadil Straka. Odpor súpera zlomili Slováci v rozmedzí medzi 16. a 20. minútou, keď postupne skórovali Straka, Ďuráči a Jendrišek. Ešte pred polčasovou prestávkou zaznamenal druhý gól a šiesty slovenský Straka. V druhej časti si už mohli Slováci skúšať rôzne taktické varianty, priestor dostali v podstate všetci hráči na súpiske. Skóre sa na úvod MS ešte podarilo zo slovenského pohľadu výrazne vylepšiť, sieť rozvlnil Dzíbela, Nestorik, trikrát Hudec, Mašulovič, dvakrát Repa a Blažej.