Slováci vstúpili do Zlatej ligy prehrou s Fínskom 0:3

Zlatá Európska liga mužov /Bratislava/:



Fínsko - SLOVENSKO 3:0 (21, 12, 13)



Rozhodcovia: Ewald (Nem.) a Simičová (Srb.), 74 minút



Fínsko: Ivanov, Tyynismaa, L. Marttila, Jokela, Savonsalmi, N. Marttila, libero Köykkä. Tréner: O. Kunnari



SLOVENSKO: Hanúsek, Barták, Ihnát, Billich, Firkaľ, Vančo, libero Jakubík (Kováč, Kasperkevič, Sýkora, Rendla). Tréner: S. Vanmedegael



hlasy po zápase /zdroj: TASR/:



Steven Vanmedegael, tréner SR: „Som veľmi sklamaný. V prvom sete sme hrali dobre do stavu 10:8. Oni potom urobili osembodovú šnúru v rade. My sme mali problém zložiť loptu a oni sa dostali do hernej pohody. Práve v týchto momentoch bolo vidieť, že nám chýba veľa kvalitných hráčov. Nikto to nevedel zobrať na seba a už to potom malo rýchly priebeh.“



Jakub Ihnát, kapitán a smečiar SR: „Myslím si, že prvý set nebol vôbec zlý. Až na pasáž, v ktorej súper urobil sedem bodov v rade. To je však možno daň za to, že máme mladý tím. Dostali sme sa však do koncovky, ktorú sme neodohrali zle. Potom to celé upadlo. Po jednom sete sme úplne prestali hrať, začali sme sa báť, a to je problém.“



Július Firkaľ, smečiar SR: „Určite sa to hodnotí ťažko. Myslím si, že sa ukázali skúsenosti, ktoré boli na strane Fínov. Určite máme na čom pracovať. Nakopili sa nám problémy na príjme a ťažko sa potom útočilo do plnej obrany. To bola najväčšia zbraň Fínov. Oni mali dobrý príjem a ľahko sa im útočilo.“

prvý turnaj Zlatej Európskej ligy mužov v Bratislave (Národné basketbalové centrum/Gopass Aréna):



sobota 7. júna: Severné Macedónsko - Fínsko (15.00 h)



nedeľa 8. júna: SLOVENSKO - Severné Macedónsko (15.00 h)

Bratislava 6. júna (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti neuspeli v úvodnom zápase nového ročníka Zlatej Európskej ligy. V piatkovom stretnutí prehrali v Bratislave s Fínskom 0:3 na sety. Najbližšie ich čaká v nedeľu opäť v domácej Gopass Aréne o 15.00 h Severné Macedónsko.Severanom patrí vo svetovom rebríčku 23. miesto, Slovákom až 37. priečka a papierové predpoklady sa naplnili hneď v prvom sete. „Suomi“ dominovali aj v druhom dejstve a vyhrali ho vďaka kvalitnému výkonu vo všetkých aspektoch výrazne 25:12. V treťom sa obraz hry nezmenil a Fíni si pripísali hladké víťazstvo.Úvod duelu priniesol vyrovnaný priebeh. Slováci si vybudovali náskok 10:8, ale Fíni aj vďaka kvalitnej obrane odpovedali sedembodovou šnúrou a vytvorili si komfortné vedenie (15:10). Firkaľ dvoma úspešnými útokmi vrátil domácich späť do hry. Severania však nepripustili väčšiu dramatizáciu a vyhrali set 25:21.„Suomi“ boli lepší aj v úvode druhého dejstva, viedli 3:1 i 7:3. Zverenci Kunnariho zahrali viackrát dobre v poli, darilo sa im aj na bloku a vyhrávali už rozdielom piatich bodov (10:5). Luka Marttila esom upravil na 13:6 a Fíni suverénne kráčali za vedením 2:0 na sety. Slováci mali problém v útoku, nedarilo sa im bodovať a ich manko výrazne narástlo (9:21). Tyynismaa v závere zaznamenal dve esá a ukončil set po výsledku 25:12.Aj na začiatku tretieho si Fíni rýchlo vytvorili päťbodový náskok 8:3. Tréner Vanmedegael zareagoval oddychovým časom, no jeho mužstvo sa nedokázalo priblížiť súperovi. Slováci mali problém na prihrávke a priebeh hry sa veľmi podobal druhému dejstvu. Fíni si už záver postrážili a tešili sa z troch bodov do tabuľky.