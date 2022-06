Slováci vyhrali A-skupinu ME v malom futbale a postúpili do osemfinále

ME A-skupina:



Slovensko - Poľsko 4:0 (1:0)



Góly: 8. Paukner, 30. Mikluš, 49. Mikluš, 50. Repa. Rozhodovali: Ionescu, Chis-Ciure (obaja Rum.), Malinov (Bulh.), Ljumovič (Č. Hora), ŽK: Rožník, Gere - Dabrowski, Modzelewski, Jablonski, ČK: Kruczynski (po 2. ŽK)



Slovensko: Kapraľ, Pella – Kuhajdík, Mikluš, Beliš, Gere, Janič, Ďuráči, Rožník, Repa, Buchel, Dzíbela, Brestovanský, Bombicz, Paukner

Poľsko: Jabloňski, Korycki – Nowakowski, Kepka, Brewczynski, Kruczynski, Patoka, Modzelewski, Gozdziewski, Paszko, Jakubik, Dabrowski, Jurga

Ladislav Borbély, tréner SR: "Nenechajme sa oklamať jasným výsledkom 4:0. Musím však vyzdvihnúť tímovú prácu, ktorú naše mužstvo odviedlo. Aj taktická príprava, ktorú sme spravili, bola efektívna. Za stavu 2:0 musíme hrať pokojnejšie a viac sebavedomo. Vyzeralo to, akoby sme sa báli o výsledok. Cítim však, že hráči začínajú hrať veľmi zodpovedne. Držanie taktického konceptu je dôležité, rovnako tak aj disciplína."

Tomáš Mikluš, strelec dvoch gólov SR: "Rýchly gól nám veľmi pomohol. Začali sme si zápas užívať a ukázali sme, čo je v nás. Myslím si, že po hernej stránke to bol doteraz náš najlepší zápas. Verím, že sa zápas musel páčiť aj divákom."

Košice 7. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti v malom futbale postúpili do osemfinále ME v Košiciach z 1. miesta v základnej A-skupine. Rozhodli o tom víťazstvom nad Poľskom 4:0 vo svojom záverečnom treťom stretnutí skupinovej fázy. Ich súper v boji o štvrťfinále bude definitívne známy po utorňajšom večernom zápase Ukrajina - Portugalsko. S najväčšou pravdepodobnosťou nastúpia na osemfinálový duel v stredu 8. júna od 20.15 h.Slováci išli do vedenia v 8. minúte gólom Matúša Pauknera, na 2:0 zvýšil v 30. minúte Tomáš Mikluš. Ten istý hráč v v 49. minúte efektne upravil na 3:0 a Jaroslav Repa následne uzavrel skóre.Slováci nastúpili s cieľom potvrdiť prvú priečku v skupine a k tomu ich v 8. minúte nasmeroval gól Pauknera. Po nacvičenom signáli zo štandardnej situácie dostal prihrávku od Dzíbelu a strelou bez prípravy otvoril skóre - 1:0. V 12. minúte mohol po spolupráci tejto dvojice padnúť ďalší gól, ale Paukner trafil iba poľského brankára. Slováci boli v prvom polčase ofenzívne nebezpečnejší, vo finálnej fáze však predviedli viacero nepresností. V závere prvého dejstva sa do gólových príležitostí dostali aj Poliaci, ale skóre sa nezmenilo.Poliaci boli blízko k vyrovnaniu už z prvého útoku v druhom polčase, no Dabrowski neprekonal Pellu. Dôležitý gól na 2:0 dosiahli slovenskí reprezentanti v 30. minúte, v ktorej brankár Jabloňski vyrazil strelu z ľavej strany pred seba a nepokrytý Mikluš zvýšil náskok Slovákov. Poliaci krátko na to znervózneli, pribudlo potýčok, ktoré vyvrcholili v 44. minúte 5-minútovou presilovkou slovenského tímu. V nej skóroval Mikluš, keď efektnou pätičkou prekvapil poľského brankára. Krátko na to pridal Repa štvrtý gól slovenského tímu - 4:0.(2:1)1. SLOVENSKO 3 2 1 0 7:1 72. Taliansko 3 1 1 1 6:8 43. Belgicko 3 1 0 2 6:7 34. Poľsko 3 1 0 2 5:8 3(0:0)(3:1)1. Rumunsko 3 3 0 0 10:2 92. Azerbajdžan 3 2 0 1 6:3 63. Španielsko 3 0 1 2 2:10 14. Albánsko 3 0 1 2 1:4 1(0:1)(3:1)1. Čierna Hora 3 2 0 1 8:5 62. Bulharsko 3 2 0 1 7:4 63. Gruzínsko 3 2 0 1 5:3 64. Rakúsko 3 0 0 3 4:12 0(4:0)1. Maďarsko 3 2 0 1 13:2 62. Ukrajina 2 2 0 0 8:1 63. Portugalsko 2 1 0 1 5:6 34. Turecko 3 0 0 3 2:19 01. Srbsko 3 2 1 0 8:3 72. Česko 3 1 1 1 6:6 43. Francúzsko 3 1 1 1 5:5 44. Moldavsko 3 0 1 2 3:8 1(0:1)1. Anglicko 3 2 0 1 4:3 62. Izrael 3 2 0 1 10:6 63. Kazachstan 3 1 1 1 6:8 44. Grécko 3 0 1 2 4:7 1