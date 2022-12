Slováci vyhrali Kaufland Cup, Lotyšov zdolali 6:1

Vianočný Kaufland Cup:



SLOVENSKO - Lotyšsko 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)



Góly: 3. Cehlárik (Gernát, Lantoši), 7. Cehlárik (Daňo, Lantoši), 24. Cehlárik (Ivan, Sukeľ), 29. Takáč (Fominych), 49. Lantoši (Fominych), 55. Tamáši (Bakoš) - 60. Balinskis (Ri. Bukarts, Ro. Bukarts). Rozhodovali: Hronský, Stano - Durmis, D. Konc ml., vylúčení: 5:7 na 2 min, navyše: Jedlička (SLOVENSKO) 5 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 5485 divákov.



SR: Škorvánek - Gernát, Marinčin, Grman, Ivan, Bučko, Golian, Koch, Beňo - Daňo, Sukeľ, Cehlárik - Bakoš, Tamáši, Jedlička - Fominych, Lantoši, Takáč - Lunter, Čacho, Hrehorčák



Lotyšsko: Vitols (29. Bajaruns-Galejs) - Zile, Freibergs, Balinskis, Cukste, Smons, Ozols, Brants - Dzierkals, Egle, Ri. Bukarts - Lapinskis, Buncis, Ro. Bukarts - Zabusovs, Homjakovs, Andersons - Melnalksnis, Freidenfelds, Gorsanovs

konečná tabuľka turnaja:



1. SLOVENSKO 2 2 0 0 0 12:1 6



2. Lotyšsko 2 0 1 0 1 5:9 2



3. Nórsko 2 0 0 1 1 3:10 1

Bratislava 17. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti sa stali víťazmi domáceho Vianočného Kaufland Cupu. V sobotňajšom zápase zdolali Lotyšov 6:1. Triumf zariadil hetrikom kapitán Peter Cehlárik a po jednom góle zaznamenali Samuel Takáč, Róbert Lantoši a Alex Tamáši.Turnaj v Bratislave slúžil tímu trénera Craiga Ramsayho ako príprava pred MS, ktoré sa uskutočnia v Lotyšsku a Fínsku od 12. do 28. mája. Slováci nadviazali na víťazstvo s Lotyšskom z februárových ZOH v Pekingu, keď tohto súpera zdolali 5:2.Domáci hráči tak po troch prehrách na novembrovom Nemeckom pohári dosiahli druhé víťazstvo v príprave.Lotyšom patril úvod duelu a po 20 sekundách mali prvú nebezpečnú strelu na Škorvánka. Slováci prvýkrát ohrozili súperovho brankára v 3. minúte počas signalizovanej presilovej hry. Kapitán Cehlárik ju po šiestich sekundách okamžite využil strelou od modrej čiary. Ramsayho tím využil aj druhú početnú výhodu, keď sa opäť presadil Cehlárik a zvýšil na 2:0. Pred koncom prvej tretiny mohol Lunter ešte zvýšiť náskok, no po dobrom forčekingu netrafil bránu.Na začiatku druhého dejstva boli aktívnejší Lotyši, no gól padol na opačnej strane. Ivan nahral Cehlárikovi a ten v 24. skompletizoval čistý hetrik. Krátko na to Škorvánek pri svojej premiére zachránil Slovákov od inkasovaného gólu na bránkovej čiare. Tamáši a Sukeľ mohli počas presilovej hry zvýšiť náskok, no brankár Vitols zneškodnil obe strely. V polovici duelu však už bol štvorgólový rozdiel, keď skóroval Takáč. Lotyši potom vystriedali brankára, ale aj Bajaruns-Galejs mohol zakrátko inkasovať. Daňo však trafil hornú žŕdku.V úvode tretej tretiny hrali Lotyši presilovú hru, no brankár Škorvánek zneškodnili všetky strely. Cehlárik mohol v 49. minúte pridať svoj štvrtý gól v stretnutí, ale prestrelil odkrytú bránku Lotyšska. O chvíľu na to však Slováci zvýšili na 5:0, keď Lantoši prekonal brankára Bajarunsa-Galejsa. Potom sa presadil Tamáši, no posledné slovo mali Lotyši, keď v záverečnej minúte počas presilovky znížili na konečných 1:6.