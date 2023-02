Basketbalisti Slovenska nepostúpili z predkvalifikácie

predkvalifikácia ME 2025 – D-skupina:



Dánsko – SLOVENSKO 71:72 (35:33)



Najviac bodov Dánska: Jukic 21, Darbo a Zohore po 14 - zostava a body Slovenska: Brodziansky 29, Krajčovič 18, Fusek 7, Malovec 3, Volárik 0 (Majerčák 15, Abrhám, Bachan a Doležaj 0)



TH: 19/10 – 23/18, fauly: 23 - 19, trojky: 7 - 10, štvrtiny: 21:12, 14:21, 14:26, 22:13. Rozhodovali: Gracin (Chor.), Rutešič (Č. Hora), Ninkovič (Srb.)



Hlasy po zápase:



Aramis Naglič, tréner SR: "Je výborné vyhrať štyri zápasy za sebou. Zápas bol fyzicky veľmi náročný. Dánsko má fyzicky super silné družstvo, dosť sme trpeli, museli sme kombinovať obranu. Gratulujem chlapcom, že to vydržali. Mali 25 útočných doskokov, čo je neuveriteľné, ale vyhrali sme. Teraz si užívame radosť a čakáme, ako sa skončí stretnutie Nórska so Severným Macedónskom."



Vladimír Brodziansky, hráč SR: "Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vyhrať. Bol to skvelý tímový výkon. Myslím si, že sme si to trochu na konci skomplikovali, ale doviedli sme to do víťazného konca, čo je super."



Šimon Krajčovič, hráč SR: "Pocity sú vynikajúce. Už po domácom zápase so Severným Macedónskom, v ktorom sme si udržali teoretickú šancu na postup, sme prišli do Dánska s cieľom vyhrať. Večer fandíme Nórom."





Ďalší výsledok D-skupiny:



Nórsko – Severné Macedónsko 41:79 (26:45)



Najviac bodov: Frey 10, Jawara 8, Ndow a Sommerfeldt po 6 – Shorts 22, Stojanovski 16, Magdevski a Maslinko po 9







Konečná tabuľka D-skupiny:



1. S. Macedónsko 6 5 1 436:375 11 – postup do kvalifikácie ME 2025



2. SLOVENSKO 6 4 2 439:436 10 – účasť v 3. fáze predkvalifikácie ME 2025



3. Nórsko 6 2 4 380:417 8 – účasť v 3. fáze predkvalifikácie ME 2025



4. Dánsko 6 1 5 426:453 7 – účasť v 3. fáze predkvalifikácie ME 2025

Nästved 26. februára (TASR) - Slovenskí basketbalisti nepostúpili z predkvalifikácie ME 2025. Vo svojom záverečnom vystúpení síce zvíťazili v nedeľu na palubovke Dánska 72:71, no postup im unikol, keďže vo večernom duli Severné Macedónsko potvrdilo proti Nórsku úlohu favorita a po triumfe 79:41 vyhralo D-skupinu.Zverenci trénera Aramisa Nagliča vybojovali štvrtú výhru za sebou a účinkovanie v "déčku" zakončili s bilanciou štyri víťazstvá a dve prehry. V tabuľke skončili napokon na 2. mieste. Skupinu vyhralo Severné Macedónsko, ktoré uspelo v Nórsku a zahrá si v "riadnej" kvalifikácii. Slováci si tak v lete zopakujú predkvalifikáciu ME 2025, konkrétne jej záverečnú, tretiu fázu.Záverečný duel pre oba tímy v D-skupine predkvalifikácie ME 2025 priniesol na oboch stranách mnoho nepresností, preto diváci videli aj pomalší bodový začiatok. Brodziansky dostal 6 bodmi za sebou Slovensko do vedenia, ale domáce Dánsko odpovedalo 8-bodovou šnúrou a najmä efektívnym Darbom. Slováci sa snažili strieľať primárne z diaľky, ale vo svojej hre robili množstvo chýb, dôležitosť zápasu im zjavne zväzovala ruky. Domáci odskočili ďalšou 8-bodovou šnúrou, keď sa na približne 4 minúty nepodarilo nikomu z družstva trénera Aramisa Nagliča skórovať. To sa ukázalo aj na skóre po prvej štvrtine, ktoré nebolo zo slovenského pohľadu priaznivé – 12:21. Druhá štvrtina bola v duchu zlepšenej streľby SR a tiež defenzívnej činnosti, keď sa po troch minútach podarilo vyrovnať na 23:23. Slovenskému výberu to vlialo potrebné sebavedomie, ale k otočeniu vývoja zápasu zatiaľ niečo chýbalo. Dánsko malo herne o niečo navrch, po prvom polčase viedlo 35:33.Druhý polčas začal vo svižnom ofenzívnom duchu, ale tento úsek netrvalo veľmi dlho. Všeobecne sa oba tímy napracovali na každý kôš. Čo sa týka Slovákov, nevyužívali mnohé možnosti bodovo odskočiť súperovi, vďaka čomu si Dánsko držalo tesný náskok. Keď sa konečne podarilo adaptovať na dánsku tvrdosť a zabrať v obrane, tak hneď bola z toho 10-bodová šnúra Slovákov. Duo rozohrávačov Majerčák a Krajčovič dokázalo pre tím vybojovať psychologickú výhodu v momentoch, keď skúšali domáci pritlačiť. Pred poslednou periódou to pre slovenskú reprezentáciu vyzeralo dobre, viedla 59:49. Dánsko otvorilo štvrtú štvrtinu podľa očakávania veľkým a úspešným tlakom, zo slovenského náskoku dokázalo výrazne ukrojiť. Po troch minútach svietil na tabuli z domáceho pohľadu stav 59:61, preto prišla reakcia v podobe oddychového času hostí. Po ňom prišla upokojujúca odpoveď v podobe Brodzianskeho trojky. Útočné doskoky Dánska boli neustále veľkým problémom, preto súboj o víťazstvo sľuboval ešte drámu. Domáci sa po dlhom čase dostali do vyššieho vedenia. Nádej sa podarilo hosťom vykresať 48 sekúnd pred koncom, Brodziansky upravoval zo slovenského pohľadu na 70:71. Krajčovič hneď na to premenil oba trestné hody, následne sa nepodarilo Dánom premeniť posledný útok a slovenská radosť na palubovke mohla vypuknúť.