Slováci vyhrali nad Švajčiarmi 8:6 a semifinále majú na dosah

Peking 10. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti v curlingu na vozíku si vo štvrtok na ZPH 2022 pripísali dve víťazstvá a postúpili do semifinále. Najprv zdolali Švajčiarov 8:6 a vo svojom záverečnom vystúpení v základnej skupine aj Estóncov 7:6. Istotu účasti medzi najlepšou štvorkou mali už pre záverečným súbojom v skupine, do karát im zahrala prehra Lotyšska s Veľkou Britániou 4:8 v popoludňajšej sérii duelov.V boji o postup do finále ich čaká Švédsko. Duel je na programe v piatok o 7.35 SEČ.Slováci proti Švajčiarom ťahali od úvodu za kratší koniec, prvú hru prehrali po dvojke súpera. V šiestom ende po ďalšej dvojke Švajčiari odskočili už na 6:3. Lenže v siedmej hre sa Slovákom podaril husársky kúsok, keď dosiahli päťku a ôsmy end sa už nehral.tešil sa po stretnutí podľa SPV reprezentačný tréner František Pitoňák.Do súboja s Estónskom už Slováci nastúpili s istotou postupu, no mali ešte možnosť zabojovať o vyššie nasadenie. Spočiatku to nevyzeralo, že sa im to podarí, najmä po 3. ende, v ktorom ich súper zapísal trojku a viedol 4:1. Ešte po piatej hre mali Estónci náskok 6:2, no záver zvládli Slováci na výbornú. V záverečnom ôsmom ende zaznamenali dvojku a otočili na konečných 7:6.povedal Peter Zaťko.dodal tréner Pitoňák.Slovenskí reprezentanti tak uzavreli účinkovanie v skupine s bilanciou sedem víťazstiev a tri prehry. Postúpili z druhej priečky a v semifinále nastúpia proti Švédom, ktorých už na turnaji zdolali 6:5. Duel je na programe v piatok o 7.35 SEČ. V prípade neúspechu by ich ešte v ten istý deň o 12.35 čakal súboj o bronz. Finále je na programe v sobotu o 7.35 SEČ.