Slováci vyhrali v druhom dueli turnaja v Pamplone nad Tuniskom 35:30
Zverenci trénera Fernanda Guricha prehrali vo štvrtkovom prvom dueli s domácim Španielskom jednoznačne 26:43.
Autor TASR
Pamplona 9. januára (TASR) - Slovenskí hádzanári uspeli vo svojom druhom zápase na medzinárodnom turnaji v španielskej Pamplone. V piatok vyhrali nad Tuniskom 35:30 a v A-skupine figurujú s dvoma bodmi priebežne na druhej priečke. V nedeľu budú bojovať o konečné umiestnenie so zatiaľ neznámym súperom z B-skupiny.
Zverenci trénera Fernanda Guricha prehrali vo štvrtkovom prvom dueli s domácim Španielskom jednoznačne 26:43. Proti africkému súperovi sa herne zlepšili, hoci po ôsmich minútach prehrávali už 1:4. Potom sa však blysol viacerými zákrokmi brankár Marián Žernovič, strelecky sa darilo Martinovi Potiskovi a slovenský tím otočil skóre na 17:11. V polčase mal napokon štvorgólový náskok. Slováci mali navrch aj v druhom dejstve, štvrťhodinu pred koncom viedli už 29:21 a pripísali si cenný triumf.
Najlepším strelcom slovenského tímu bol Potisk s jedenástimi presnými zásahmi.
Torneo Internacional de Espaa 2026
A-skupina:
Slovinsko - Tunisko 35:30 (17:13)
Zostava a góly SR: Žernovič, Konečný - Fenár 4, Moravčík, Smetánka 5, Potisk 11/3, Kravčák 2, Briatka 7, Jurkovič, Dopjera 1, Mitaľ 1, Petržela 2, Féder, Lukačin, Štefina 1, Valent 1, Páleš, Ratkovský. Najviac gólov Tuniska: Frad a Toumi po 6, Jbeli 4
Rozhodovali: Alvarez, Bustamante (obaja Šp.), vylúčenia: 2:3, 7 m hody: 4/3 - 3/3
tabuľka:
1. Španielsko 1 1 0 0 43:26 2
2. SLOVENSKO 2 1 0 1 61:73 2
2. Tunisko 1 0 0 1 30:35 0
ďalší výsledok
B-skupina:
Portugalsko - Irán 41:20 (17:11)
tabuľka:
1. Portugalsko 2 1 1 0 72:51 3
2. Egypt 1 0 1 0 31:31 1
3. Irán 1 0 0 1 20:41 0
ďalší program turnaja:
sobota 10. januára
17.15 Egypt – Irán
19.30 Španielsko – Tunisko
nedeľa 11. januára
14.30 zápas o 5. miesto
16.45 zápas o 3. miesto
19.30 finále
