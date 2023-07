Slováci vyhrali v dueli predkvalifikácie ME v Rumunsku 69:65

tretia fáza predkvalifikácie ME 2025 – I-skupina:



Rumunsko – SLOVENSKO 65:69 (29:31)



Najviac bodov Rumunska: Olah 22, Maciuca 14, Richard 11.

Zostava a body Slovenska: Brodziansky 32, Malovec 12, Pavelka 6, Krajčovič 3, Volárik 2 (Majerčák 8, Mokráň 6, Doležaj a Fusek 0). TH: 16/13 – 29/16, fauly: 21 - 20, trojky: 8 - 5,

rozhodovali: Yilmaz (Tur.), Sanchez (Šp.), Karabilecen (Tur.), štvrtiny: 10:18, 19:13, 24:23, 12:15

tabuľka I-skupiny:



1. Rumunsko 2 1 1 152:152 3



2. SLOVENSKO 1 1 0 69:65 2



3. Albánsko 1 0 1 83:87 1



hlasy po zápase:



Aramis Naglič, tréner Slovenska: "Veľmi ťažký a tvrdý zápas. Každá malá chyba mohla rozhodnúť, detaily napokon rozhodli. Povedal by som, že sme odohrali dobré stretnutie a dali sme do neho všetko. Malovec ukázal výbornú obranu a prezenciu na palubovke, veľmi nám pomohol. Všetko sme mali s Rumunmi vyrovnané, problémom boli trestné hody. Je to len jeden zápas, všetko je otvorené. Pred domácim duelom máme výhodu štyroch bodov, čo je nič, čiže pokúsime sa uspieť aj doma."







Vladimír Brodziansky, hráč Slovenska: "Bol to veľmi ťažký zápas. Boli sme trochu nervózni, zahodili sme viaj trestných hodov ako sme mali, ale nakoniec sme to dotiahli do víťazného konca, za čo sme veľmi vďační. Myslím si, že sme hrali našu hru a napokon nám to vyšlo. Musíme sa teraz sústrediť na ďalší zápas, pripraviť sa čo najlepšie na Albánsko a pokúsiť sa vyhrať. Dúfam, že nás fanúšikovia prídu do Levíc podporiť.“







Matej Majerčák, hráč Slovenska: "Dôležitá výhra, veľmi ťažký zápas. Myslím si, že môžeme byť na seba hrdí, ako sme bojovali celých 40 minút. Viac-menej sme plnili to, čo sme si povedali pred zápasom. Určite nás mrzia naše nepremenené trestné hody, ale do ďalšieho stretnutia sa poučíme a bude to lepšie. Ideme ďalej.“





Pitešť 22. júla (TASR) - Slovenskí basketbalisti vstúpili úspešne do tretej fázy predkvalifikácie ME 2025. V sobotu vyhrali v Pitešti nad domácim Rumunskom 69:65 a do tabuľky I-skupiny si pripísali prvé dva body. Tretím účastníkom skupiny je Albánsko, ktoré zverenci Aramisa Nagliča privítajú v stredu v Leviciach. Zo skupiny sa ďalej prebojuje iba jej víťaz.Najlepším strelcom na slovenskej strane i v celom stretnutí bol s 32 bodmi Vladimír Brodziansky. Pre Slovákov to bolo celkovo už piate víťazstvo za sebou v rámci celého predkvalifikačného cyklu.Slovenská obrana fungovala v prvých minútach príkladne, pressingom a tlakom nútila súpera k početným chybám. Síce chýbala väčšia strelecká presnosť na oboch stranách, ale do vedenia šli zaslúžene zverenci Nagliča. Darilo sa im ťažiť z výškovej prevahy a hernej kvality, po 9-bodovej šnúre viedli Slováci v 9. minúte už 18:8, keď sa o 13 bodov postaral Brodziansky. Prvú štvrtinu napokon vyhralo Slovensko 18:10. V druhej časti sa karta obrátila, aj keď začiatok vyzeral zo slovenského pohľadu stále tak, ako si to aktéri želali. Zahadzovanie trestných hodov a upustenie z intenzity dostalo domácich Rumunov na koňa, v polovici štvrtiny ich Richard dokonca dostal do prvého vedenia v zápase. Nízke skóre a aj oddychový čas Slovákom prospel, po zvládnutej koncovke išli do kabín za priaznivého stavu 31:29.Hostia zvládli aj nástup do tretej štvrtiny, síce sa Rumunsko držalo na dostrel a nepúšťalo súpera do žiadneho výraznejšieho trháku, ale potom začal opäť na palubovke úradovať Brodziansky. V útoku mal "nezastaviteľnú" fázu, ktorou pre svoj tím vybojoval výraznejšie vedenie a hlavne hernú pohodu. Vlastnými chybami však Slováci v ďalších minútach umožnili domácim basketbalistom opätovne pomýšľať na obrat, keď najväčšie starosti robil Olah. Tesne pred koncom tretej štvrtiny Rumunsko vyrovnalo na 51:51. Jeden premenený trestný hod Brodzianského napokon znamenal priaznivý stav 54:53 pred záverečnou 10-minútovkou. Poslednú štvrtinu sa prelievalo vedenie zo strany na stranu, hostia však mali vo svojom družstve Brodzianského, ktorý v rozhodujúcich fázach nasmeroval svoj tím k víťaznému vstupu do tretej fázy predkvalifikácie.