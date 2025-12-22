< sekcia Šport
Slováci vyhrali v príprave nad Lotyšmi 3:1, Pitka: „Tímový výkon“
V generálke pred zápasmi v A-skupine nastúpi z pondelka na utorok o 02.00 h SEČ proti rovesníkom z Česka.
Autor TASR
Bemidji 22. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov zvíťazila v príprave na majstrovstvá sveta juniorov v Minnesote (26. decembra - 5. januára) nad Lotyšskom 3:1. V záverečnej generálke pred zápasmi v A-skupine nastúpi z pondelka na utorok o 02.00 h SEČ proti rovesníkom z Česka.
Slováci v prvej tretine inkasovali od Markussa Sieradzkisa, navyše doplácali na početné vylúčenia. V ďalšom priebehu sa herný prejav zlepšil, hneď po prestávke vyrovnal Tobias Pitka a v tretej tretine sa presadili Tomáš Chrenko s Tobiasom Tomíkom.
prípravný zápas:
SLOVENSKO - Lotyšsko 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Góly: 22. Pitka (Chovan), 42. Chrenko (Straka), 59. Tomík (Chovan) – 8. Sieradzkis (Šmits, Ansons), vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.
zostava SR 20: Prádel – Fabuš, Radivojevič, Lisý, Čapoš, Beluško, Goljer, Kovalčík – Mišiak, Gašo, Svrček – Chovan, Pitka, Tomík – Nemec, Chrenko, Straka – Liščinský, Pobežal, Dubravík
hlasy po zápase /hockeyslovakia.sk/:
Peter Frühauf, tréner Slovenska: „Aj napriek tomu, že sme prehrávali, hra išla podľa plánu, ktorý sme si predostreli. Vedeli sme, že Lotyši odohrali dobrý zápas proti Čechom, ktorý dospel až do predĺženia. Vedeli sme, že budú vďaka tomu zápasu sebavedomejší a viac rozbehnutí. Presne to sa ukázalo v prvej tretine, hrali sme šesť minút v oslabení, čo nás zo začiatku trošku brzdilo. Riešili sme reakciu nášho tímu na to, či dostaneme prvý gól a keď ho dáme. Tá reakcia bola veľmi správna. Od druhej tretiny sme zlepšili forček, začali sme sa lepšie hýbať a boli sme sebavedomejší v útočnom pásme. Myslím si, že aj napriek tomu, že Lotyši stále hrozili, zápas sme mali pod kontrolou.“
Tobias Pitka, hráč Slovenska: „Bol to veľmi dobrý tímový výkon. V prvej tretine na nás vybehli, možno aj preto, že svoj prvý zápas už mali za sebou a pre nás bol prvý zápas práve tento. Aj keď sme dostali prvý gól, nepadli sme. Naopak, zlepšovali sme náš výkon striedanie po striedaní a dotiahli sme to do víťazného konca.“
Michal Prádel, brankár Slovenska: „Vedeli sme, že Lotyši budú rozbehnutí, pripravili sme sa na to. Dostali sme síce gól v oslabovke, ale potom sme predviedli jeden spoľahlivý výkon a dotiahli sme zápas do víťazného konca. Ja som sa cítil dobre celý zápas. Lotyši tam mali nepríjemné situácie, dvakrát mi pomohla aj konštrukcia bránky ale to k tomu patrí.“
Program slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov:
Prípravné zápasy
23. decembra 2025 o 02:00 (SEČ)
Slovensko – Česko (Bemidji, USA)
2026 IIHF Majstrovstvá sveta do 20 rokov (základná A-skupina)
26. decembra o 19:00 (SEČ)
Švédsko – Slovensko (Grand Casino Arena, St. Paul, USA)
27. decembra o 20:00 (SEČ)
Slovensko – Nemecko (Grand Casino Arena, St. Paul, USA)
30. decembra o 00:00 (SEČ)
Slovensko – USA (Grand Casino Arena, St. Paul, USA)
31. decembra o 19:00 (SEČ)
Švajčiarsko – Slovensko (Grand Casino Arena, St. Paul, USA)
