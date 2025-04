Slováci vyhrali v záverečnom zápase „áčka“ nad Lotyšskom vysoko 5:0

MS v hokeji do 18 rokov



A-skupina:



SLOVENSKO - Lotyšsko 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)



Góly: 4. Nemec (Chrenko, Straka), 39. Kalis (Kalman, Dubravík), 41. Nemec (Chrenko), 53. Čapoš (Murín, Kriška), 53. Tomík. Rozhodcovia: Burzminski, Huber – Birkhoff, Schwenk, vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky a oslabenia 0:0



Slovensko: Prádel – Radivojevič, Rusznyák, Čapoš, Lisý, Kalman, Goljer, Zubek – Svrček, Mišiak, Chovan – Straka, Nemec, Chrenko – Tomík, Kalis, Dubravík – Tomka, Murín, Kriška – Novák



Lotyšsko: Pluminš – Šmits, Sarts, Auziš, Laugalis, Glaznieks, Naglis, Budenieks – Utnans, Serkins, Polis – Reidzans, Murnieks, Flugins – Klaucans, Gasuns, Naudins – Rutkis, Avotiš, Spigulis – Obuks

Allen 28. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov uspela v záverečnom vystúpení skupinovej fázy na MS tejto vekovej kategórie v USA. V dueli A-skupiny v Allene vyhrala nad Lotyšskom vysoko 5:0.Dva góly tímu trénera Martina Dendisa vrátane víťazného strelil Adam Nemec. V úvodnom zápase zdolali Slováci Fínsko 1:0 po nájazdovom rozstrele, potom prehrali s Kanadou vysoko 2:9, no chuť si napravili v sobotu. Nórov zdolali 9:1 a v predstihu si zaistili postup do štvrťfinále. Celkovo obsadili s ôsmimi bodmi druhé miesto v skupine. V boji o semifinále nastúpia proti jednému z trojice Švédsko, Nemecko alebo Česko.