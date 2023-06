Slováci vyhrali v Zlatej Európskej lige nad Fínskom

SLOVENSKO – Fínsko 3:0 (23, 16, 22)



85 minút, Rozhodovali: Twardowski (Poľ.), Kováč (SR)

Estónsko – Česko 3:0 (15, 24, 21)

tabuľka C-skupiny:



1. Česko 4 3 1 9:7 8



2. Estónsko 4 2 2 7:6 6



3. Fínsko 4 2 2 8:8 6



4. SLOVENSKO 4 1 3 6:9 4

ďalší program SR v ZEL:



streda 14. júna SLOVENSKO - Estónsko /Nitra, 17.00/



sobota 17. júna SLOVENSKO - Česko /Nitra, 16.00/

Nitra 10. júna (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti si pripísali prvé víťazstvo v C-skupine Zlatej Európskej ligy. Vo svojom štvrtom zápase zdolali v Nitre mužstvo Fínska 3:0. Slováci najbližšie odohrajú v stredu pod Zoborom odvetný duel proti Estónsku.Úvodnú fázu zakončia v sobotu stretnutím s Českom. Do semifinále postúpi iba najlepší tím zo skupiny.Úvodný set začali lepšie Slováci, ktorí si vypracovali sľubný náskok vďaka kvalitnému podaniu a dobrej práci na bloku. Následne Fíni priebeh hry vyrovnali, no v závere prvej časti domáci hráči zabrali a vyhrali ju 25:23. Aj vstup do druhého setu vyšiel lepšie Slovákom, ktorí si vypracovali náskok 10:4. Fíni síce dokázali druhú časť zdramatizovať, no domáci zvíťazili presvedčivo 25:16. Tretie dejstvo bolo vyrovnané, obe mužstvá sa bodovo doťahovali. Záver však patril Slovákom, ktorí sa po výsledku 25:22 radovali z prvého triumfu v skupine.."