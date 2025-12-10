Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slováci vyhrávajú nad Nórskom 6:3 po 2. tretine

Na snímke zľava gólová radosť Slovenska počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Nórsko v Banskej Bystrici 10. decembra 2025. Foto: TASR - Ján Krošlák

Slováci ovládli dianie v oboch tretinách.

Autor TASR
Banská Bystrica 10. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti viedli po 2. tretine na domácom turnaji Kaufland Cup nad Nórskom 6:3.

Slovensko - Nórsko 6:3 (3:2, 3:1) po 2. tretine

Góly: 5. Faško-Rudáš (Gajdoš, Ivan), 7. Krivošík (Sukeľ), 18. Krivošík (Hecl, Kukuča), 32. Hudáček (Čederle, Daňo), 33. Okuliar (Rosandič, Sukeľ), 36. Gajdoš (Faško-Rudáš, Daňo) – 1. Martinsen, 15. Olsen (Pettersen), 38. Salsten (Olsen, Berg-Paulsen)
.

