Slováci vyhrávajú nad Nórskom 6:3 po 2. tretine
Slováci ovládli dianie v oboch tretinách.
Autor TASR,aktualizované
Banská Bystrica 10. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti viedli po 2. tretine na domácom turnaji Kaufland Cup nad Nórskom 6:3.
Slovensko - Nórsko 6:3 (3:2, 3:1) po 2. tretine
Góly: 5. Faško-Rudáš (Gajdoš, Ivan), 7. Krivošík (Sukeľ), 18. Krivošík (Hecl, Kukuča), 32. Hudáček (Čederle, Daňo), 33. Okuliar (Rosandič, Sukeľ), 36. Gajdoš (Faško-Rudáš, Daňo) – 1. Martinsen, 15. Olsen (Pettersen), 38. Salsten (Olsen, Berg-Paulsen)
