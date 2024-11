Slováci vyrovnali historickú gólovú sériu, Strelec: Zlepšili sme sa

Trnava 20. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti dali za rokom 2024 víťaznú bodku. Utorkový duel C-divízie Ligy národov proti Estónsku (1:0) zvládli aj napriek početným absenciám, ale nad pobaltským tímom ešte nikdy netriumfovali s viac než jednogólovým rozdielom. Na Štadióne Antona Malatinského v Trnave však vyrovnali historickú sériu 13 zápasov s minimálne jedným streleným gólom.



Slovákom sa takáto šnúra podarila naposledy pod vedením Vladimíra Weissa st. v rokoch 2010 až 2011. "Je to super, pracujeme na tom. Myslím, že v ofenzíve sme sa zlepšili a hovorím, pomaly každý zápas ten gól dáme a keď udržíme nulu, tak väčšinou vyhráme," uviedol po stretnutí autor víťazného gólu David Strelec. Rovnakým výsledkom sa pre "sokolov" skončil aj septembrový súboj v Tallinne, kde rozhodol Tomáš Suslov. "Myslím si, že aj prvý zápas bol náročný, keďže hneď zo začiatku sme mali nejaké šance. Nepremenili sme ich a prešli sme do miernej streleckej krízy, čo sa nám podarilo zlomiť. Škoda, že takéto zápasy nevyhrávame väčším gólovým rozdielom," dodal Strelec.



Dvadsaťtriročný útočník Slovana Bratislava sa stal najlepším strelcom Slovenska v Lige národov a jeho pozícia v národnom tíme silnie. "Pracoval a pracujem na sebe sále. Som rád, že to dopadlo, ako to dopadlo. Určite ma to teší a snažím sa robiť všetko pre to, aby to tak aj zostalo," povedal Strelec, ktorý sa so štyrmi gólmi v "céčku" umiestnil na tretej priečke spoločne s Isaacom Priceom a Alexandrom Isakom. Chválu si vyslúžil aj od trénera Francesca Calzonu: "Prežíva výbornú fázu. Od júla odohral 32. zápas, čiže hrá naozaj veľmi veľa. Verím, že bude takto pokračovať, pretože pracuje veľmi tvrdo. Keď som prebral reprezentáciu, išiel som sa naňho pozrieť ako na jedného z prvých hráčov, vtedy pôsobil v Spezii. Bol prakticky na každom našom zraze a keď sa upokojil a upratal si veci v hlave, stal sa veľkým útočníkom a je naozaj vo výbornej forme."



Mužstvo sa v utorok muselo vysporiadať s absenciou kapitána Milana Škriniara, Martina Dúbravku, Juraja Kucku, Lukáša Haraslína, Petra Pekaríka i Ondreja Dudu, ktorý sa zranil v sobotnom zápase vo Švédsku (1:2). Pre kartový trest chýbal na lavičke aj taliansky kormidelník. "Nemyslím si, že nás to nejako potrestalo. Chýbajúci hráči majú svoju kvalitu, ale nahradili ich iní a o tom to je. Keď jeden vypadne, tak je tam druhý. Takisto ako keď som ja prvé dva zápasy nehral, hral Adam a tiež sa vyhralo. Ako sa hovorí, každý je nahraditeľný a dokázali sme to aj dnes," konštatoval obranca Denis Vavro.







Stav 28-ročného stopéra vyvolával otázniky, keďže duel v Štokholme nedohral. Po údere do hlavy javil príznaky otrasu mozgu a previezli ho do nemocnice. "Po tom súboji som sa necítil veľmi dobre. Nejakých 20-30 minút som iba ležal v šatni, všetko sa mi točilo a prekážalo mi svetlo. Tri hodiny v nemocnici a akoby som vyzdravel. Nič neukázalo, že by som nemohol hrať a po dohode s trénerom aj s doktormi tomu dali zelenú a išiel som do toho," zhodnotil svoj stav Vavro. Potvrdil, že v stretnutí s Estónskom sa cítil v poriadku, ale účasť v základnej zostave ho aj tak prekvapila: "Je na trénerovi, ako to poskladá a poskladal to teraz takto. Aj keď som bol prekvapený, keďže som čakal, že ma dá oddýchnuť, ale nakoniec ma tam poslal."



Počas Škriniarovej neprítomnosti dostal kapitánsku pásku Stanislav Lobotka. "Sú to neopísateľné pocity. Vedel som to už pred zápasom, takže som sa na to mentálne pripravoval. Je to niečo krásne, asi to najkrajšie, čo môže byť. Byť kapitánom krajiny, kde som sa narodil, je pre mňa veľká česť," zdôraznil 29-ročný stredopoliar. Premiérovo sa pod Calzonom predstavil brankár Dominik Greif. "Úprimne, nečakal som, že hneď na prvom zraze pod jeho vedením dostanem minúty," pripustil gólman španielskej Mallorcy, ktorý trénera potešil čistým kontom. Na konte má celkom päť reprezentačných štartov. Ten posledný pred utorkovým zápasom si pripísal v októbri 2020, keď bol koučom Pavel Hapal. "Povedal by som, že teraz je to trošku prísnejšie. To je možno niekedy dobré, niekedy možno až tak nie, ale tak je to nastavené," pokračoval Greif.







Jednou z pozápasových tém bola aj nízka divácka účasť. Z tribún Slovákov povzbudzovalo len 4317 priaznivcov, pričom domáci duel so Švédskom (2:2) si ich prišlo na Tehelné pole pozrieť 15.381 a výhru nad Azerbajdžanom (2:0) sledovala takmer plná Košická futbalová aréna (11.435 ľudí). "Na jednej strane by bolo fajn mať viac ľudí na štadióne, no na druhej v novembri a v piatich stupňoch by som si to aj ja asi radšej pozrel v televízii. Takže to viem pochopiť. Verím, že v inom období by bol štadión plnší," uviedol Greif. "Škoda, ale treba uznať, že je utorok večer a veľká zima. Súper asi nebol až tak atraktívny, ale čakali sme, že nám príde poďakovať trošku viacej ľudí, keďže si myslím, že sme im tento rok prinášali radosť," doplnil Strelec.







Osud reprezentácie v Lige národov bol pred súbojom s Estónskom rozhodnutý a čakalo sa na výsledky vo vyššej B-divízii, ktoré určili možných súperov v marcovej play off o postup. Slováci, ktorí sa umiestnili na druhej priečke 1. skupiny, sa stretnú s jedným zo štvorice Gruzínsko, Írsko, Slovinsko a Island. Žreb je na programe v piatok 22. novembra. "Nejako by som si nevyberal. Som absolútne presvedčený o tom, že tréner nás každý deň na videomítingu alebo teda tých, čo to budú, pripraví najlepšie, ako to bude so svojím realizačným tímom vedieť," pomyslel si Greif. Podobný názor zastával aj Vavro: "Kto bude, toho budeme musieť zdolať. Bude to iba o nás a o tom, ako sa s tým pobijeme." Naopak, Lobotka i Strelec svoje preferencie prezradili. "Gruzínsko určite nie. Z tých troch si myslím, že asi beriem Írov. S Islandom sme už hrali," povedal Lobotka. "Priznám sa, že veľmi neviem, kto tam je, ale Gruzínsko by bolo celkom zaujímavé, keďže tam mám spoluhráča," dodal Strelec.