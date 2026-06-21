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Slováci vzali set favorizovaným Fínom, na Islande prehrali 1:3

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slováci mali už pred stretnutím istotu, že sa na finálovom turnaji najlepšej štvorice nepredstavia.

Autor TASR
Kópavogur 20. júna (TASR) - Slovenskí volejbalisti prehrali vo svojom záverečnom šiestom vystúpení v Európskej lige na turnaji v islandskom Kópavogure s Fínskom 1:3 (-18, 23, -17, -20). V súťaži tak získali celkovo deväť bodov za tri víťazstvá za tri body a tri prehry za nula.



Európska liga - turnaj v islandskom Kópavogure:

Fínsko - Slovensko 3:1 (18, -23, 17, 20)

Rozhodovali: Ewald (Nem.) a Król (Poľ.), 97 min, 80 divákov




Slováci mali už pred stretnutím istotu, že sa na finálovom turnaji najlepšej štvorice nepredstavia. Favorizovaní Fíni a obhajcovia prvenstva v súťaži sa pred svojím predposledným zápasom v základnej časti nachádzali na prvej priečke pod čiarou postupu o jediný set a mali tak motiváciu zvíťaziť 3:0. Napriek tomu ich Slováci dokázali zaskočiť v druhom sete, ktorý získali pre seba najtesnejším rozdielom 25:23. Zverenci trénera Michala Masného tak dokázali na tretí pokus vziať set papierovému favoritovi, v súbojoch s Estónskom a Holandskom sa im to nepodarilo.
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