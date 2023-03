Slováci z KHL nebudú hrať do konca sezóny v národnom tíme

Bratislava 27. marca (TASR) – Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie sa uznieslo, že hráči z KHL nebudú do konca sezóny súčasťou národného tímu. K tomuto kroku pristúpilo po dlhodobých rozhovoroch s hráčmi pôsobiacimi v nadnárodnej súťaži. Spoločný záver oznámilo na začiatku pondelňajšieho neoficiálneho reprezentačného kempu.



"Uplynulé týždne sme viedli dlhú debatu s hráčmi z KHL. Majú výkonnosť na to, aby mohli bojovať o účasť v záverečnej nominácii MS. Počas debát sme dospeli k jednotnému názoru, že pre pokojný priebeh prípravy a stopercentnú koncentráciu nášho tímu na turnaj bude lepšie, ak v tejto sezóne hráčov z KHL z nominácie na šampionát vynecháme," citoval portál hockeyslovakia.sk zo spoločného stanoviska tímu a samotných hráčov.



V pondelok popoludní sa v Bratislave začal neoficiálny kemp so šiestimi hráčmi, ktorým sa skončila klubová sezóna. Šesticu tvoria brankári Šimon Latkóczy, Eugen Rabčan, Matej Tomek a útočníci Viliam Čacho, Marek Hrivík a Šimon Petráš.