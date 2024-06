Slováci zabojujú o postup, Ukrajina chce zachovať nádej

Piatok 21. júna, 15.00 h



E-skupina, 2. kolo /Düsseldorf Arena/



Slovensko - Ukrajina



rozhodcovia: Oliver - Burt, Cook (všetci Angl.)



Predpokladané zostavy:



Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda - Schranz, Boženík, Haraslín

Ukrajina: Lunin - Konopľa, Zabarnyj, Matvijenko, Zinčenko - Sudakov, Stepanenko, Malinovskyj - Cygankov, Dovbyk, Mudryk

Mainz 20. júna (TASR) - Slováci idú do druhého zápasu na ME vo futbale ako tím, ktorý šokoval favoritov celého turnaja z Belgicka. V piatok sa stretnú v Düsseldorfe s Ukrajinou, tá je v opačnej pozícii, keďže v pondelok zakopla proti Rumunom a na bodovom konte má nulu. Zápas E-skupiny v Düsseldorfe je na programe v piatok o 15.00 h.Slovenský tím vyhral nad Belgickom 1:0, víťazný gól strelil v 7. minúte Ivan Schranz. Papierovo išlo o najväčšie prekvapenie v histórii ME, keďže tímy delilo v rebríčku FIFA 45 miest. Triumf v piatkovom zápase by priniesol Slovákom tretí postup do vyraďovacej fázy na veľkom turnaji a zároveň prvý po ôsmich rokoch. "," povedal k zápasu slovenský obranca Dávid Hancko. Ten predviedol v pondelok kľúčový zákrok, keď na bránkovej čiare nahradil Martina Dúbravku. Jeho Feyenoord si zmeral sily so Šachtarom Doneck vlani v osemfinále EL, prvý zápas sa skončil nerozhodne 1:1, no v druhom holandský tím prevalcoval súpera vysoko 7:1.O menšie prekvapenie sa postarali taktiež v pondelok Rumuni, keď zdolali Ukrajinu rozdielom triedy 3:0. Nadchádzajúci súper Slovákov bol ašpirant na prvé dve miesta v "éčku" a pred piatkovým duelom tak má obrovskú motiváciu bodovať naplno. V úvodnom dueli bol pritom viac na lopte, no dostal sa len k dvom strelám na bránu. V ich prospech pred zápasom so Slovákmi hovorí štatistika - od novembra 2020 neprehrali dva za sebou idúce zápasy. O niečo podobné sa však mohli oprieť aj Belgičania, ktorí prehrali v pondelok prvýkrát pod vedením trénera Domenica Tedesca. "," zhodnotil kormidelník ukrajinského tímu Serhij Rebrov podľa agentúry Reuters. Očakáva, že v ďalšom dueli ukážu viac krídelník Mychajlo Mudryk i pravý obranca Oleksandr Zinčenko.Ukrajinci sa snažia hrať po zemi a vedia dobre kombinovať v strede poľa. Silu majú aj na krídlach, no v piatok bude opäť dôležitý výkon slovenského stredu poľa - Stanislav Lobotka výborne spolupracoval proti Belgicku s Ondrejom Dudom a dostal aj ocenenie pre najlepšieho hráča zápasu. Vidno bolo aj Juraja Kucku, ktorý ešte niekoľko dní pred ME laboroval so zranením ramena. Spolu so zvyškom tímu dokázali dobre pressovať, zaskočiť Belgičanov a v konečnom účtovaní získať tri body. Niečo podobné by mohlo platiť aj na Ukrajincov. "," zhodnotil Hancko.