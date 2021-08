Slováci zabojujú o šiestu účasť, do Pekingu len víťaz

Káder SR pre finálový turnaj olympijskej kvalifikácie v Bratislave:



Brankári: Adam Húska (Hartford Wolf Pack), Branislav Konrád (HC Olomouc), Patrik Rybár (Dinamo Minsk)

Obrancovia: Peter Čerešňák (HC Plzeň), Marek Ďaloga (HC Kometa Brno), Martin Fehérváry (Washington Capitals), Martin Gernát (HC Lausanne), Mário Grman (HPK Hämmenlina), Christián Jaroš (New Jersey Devils), Samuel Kňažko (TPS Turku), Martin Marinčin (HC Oceláři Třinec), Šimon Nemec (HK Nitra)

Útočníci: Peter Cehlárik (Avangard Omsk), Marko Daňo (bez klubu), Dávid Gríger (Bílí Tygři Liberec), Marek Hrivík (Torpedo Nižnij Novgorod), Libor Hudáček (Neftechimik Nižnekamsk), Tomáš Jurčo (bez klubu), Miloš Kelemen (BK Mladá Boleslav), Róbert Lantoši (Rögle BK), Kristián Pospíšil (Lukko Rauma), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec), Adam Ružička (Calgary Flames), Juraj Slafkovský (TPS Turku), Marián Studenič (New Jersey Devils). Tréner: Craig Ramsay (Kan.)



Nominácia Bieloruska:



Brankári: Alexej Kolosov, Ivan Kulbakov (obaja Dinamo Minsk), Danny Taylor (bez klubu)

Obrancovia: Nick Bailen (Traktor Čeľabinsk), Kirill Gotovec (Avangard Omsk), Vladislav Jeremenko, Sergei Sapego (všetci - Dynamo Minsk), Vladislav Koljačonok (Tucson Roadrunners), Dmitrij Korobov (Spartak Moskva), Jevgenij Lisovec (Salavat Julaev Ufa), Iľja Soloviev (Stockton Heat), Christian Henkel (AK Bars Kazaň)

Útočníci: Vladimir Alistrov, Dmitrij Buinitskij, Artem Demkov, Alexander Pavlovič, Iľja Usov (všetci Dinamo Minsk), Vladislav Kodola (Severstaľ Čerepovec), Nikita Komarov, Francis Paré (obaja Avangard Omsk), Jeff Platt (Salavat Julaev Ufa), Shane Prince (Avtomobilist Jekaterinburg), Alexej Protas (Hershey Bears), Andrej Stas (Traktor Čeľabinsk), Jegor Šarangovič (New Jersey Devils). Tréner: Craig Woodcroft (Kan.)



nominácia Rakúska:



Brankári: David Kickert, Bernhard Starkbaum (obaja Vienna Capitals), Alexander Schmidt (VSV Villach)

Obrancovia: Dominic Hackl (Vienna Capitals), Dominique Heinrich, Alexander Pallestrang, Kilian Zündel (všetci Salzburg), Clemens Unterweger, Martin Schumnig, Steven Strong (všetci Klagenfurt), Stefan Ulmer (La Chaux de Fonds), Bernd Wolf (Lugano)

Útočníci: Benjamin Baumgartner (Lausanne), Manuel Ganahl, Thomas Hundertpfund, Lukas Haudum (všetci Klagenfurt), Raphael Herburger (Lugano), Brian Lebler (Linz), Patrick Obrist (Kloten), Thomas Raffl, Mario Huber, Ali Wukovits, Peter Schneider (všetci Salzburg), Marco Rossi (Minnesota Wild), Dominic Zwerger (Ambri-Piotta). Tréner: Roger Bader (Švaj.)



nominácia Poľska:



Brankári: John Murray (GKS Katovice), Michal Kieler (GKS Jastrzebie), Ondřej Raszka (GKS Tychy)

Obrancovia: Jakub Wanacki, Patryk Wajda (obaja GKS Katovice), Marcin Kolusz (bez klubu), Kamil Gorny, Mateusz Bryk, Jevgenij Kamenev, Arkadiusz Kostek, Kamil Gorny (všetci GKS Jastrzebie), Bartosz Ciura (Frýdek Místek), Oskar Jaskiewicz (bez klubu)

Útočníci: Aron Chmielewski (Oceláři Třinec), Krystian Dziubinski (Unia Osvienčim), Filip Komorski, Alan Lyszczarczyk (obaja Frýdek Místek), Matieusz Michalski, Grzegorz Pasiut, Patryk Wronka (všetci GSK Katovice), Dominik Pas (Dukla Ingema Michalovce), Martin Przygodzki (Zaglebie Sosnoviec), Filip Starzynski (GKS Tychy), Kamil Walega (MHK Liptovský Mikuláš), Pawel Zygmunt (HC Litvínov), Maciej Urbanowicz (GKS Jastrzebie). Tréner: Róbert Kaláber (SR)



Program D-skupiny kvalifikácie ZOH 2022:



štvrtok 26. augusta



15.15 Bielorusko - Poľsko

19.15 Rakúsko - SLOVENSKO



piatok 27. augusta



15.15 Bielorusko - Rakúsko

19.15 SLOVENSKO - Poľsko



nedeľa 29. augusta



13.30 Rakúsko - Poľsko

17.30 SLOVENSKO – Bielorusko

Bratislava 25. augusta (TASR) - Slovenskí hokejisti sa predstavili na ZOH v Lillehammeri 1994, v Turíne 2006, o štyri roky neskôr vo Vancouveri, v roku 2014 v Soči aj pred tromi rokmi v Pjongčangu. Slovenský hokej chýbal na zimných olympijských hrách iba v Nagane 1998 a o štyri roky neskôr v Salt Lake City. V oboch prípadoch ho zastavila neúspešná kvalifikácia v dejisku turnaja. O účasť na šiestych ZOH budú Slováci bojovať od štvrtka v Bratislave proti Poľsku, Rakúsku a Bielorusku.Istú účasť v Pekingu (od 4. do 20. februára 2022) majú vďaka postaveniu v renkingu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) reprezentácie Kanady, USA, Ruska, Švédska, Fínska, Česka, Nemecka a Švajčiarska. Domáca Čína dostala voľnú kartu a tri krajiny doplnia konečnú dvanástku z kvalifikácie.Boje o Peking začali už na jeseň v roku 2019, keď sa odohrali turnaje v Číne a Luxembursku. Víťazi skupín Kirgizsko a Taiwan postúpili do ďalšej fázy, hostiteľmi troch turnajov boli Chorvátsko, Španielsko a Rumunsko. Z tejto vetvy si postup vybojovali Chorvátsko, Holandsko a Rumunsko. V treťom predkole sa vlani vo februári predstavili už aj papierovo silnejšie tímy. V troch turnajoch sa do štvrtej fázy prebojovali Maďari, Slovinci a Poliaci.Štvrtá fáza sa okrem Bratislavy bude hrať v lotyšskej Rige, kde sa popri domácom výbere predstavia Maďarsko, Francúzsko a Taliansko, a v Osle, kde budú súperiť domáci Nóri, Dáni, Slovinci a Kórejská republika. Na ZOH postúpi len víťaz skupiny. "," povedal pred začiatkom kvalifikácie slovenský útočník Peter Cehlárik, najlepší útočník uplynulých MS v Rige.Prvý zápas na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie čaká slovenskú reprezentáciu vo štvrtok, keď nastúpi o 19.15 h proti Rakúsku. O deň neskôr sa stretne s Poľskom (19.15) a v nedeľu zakončí svoje účinkovanie duelom s Bieloruskom (17.30). "," uviedol tréner SR Craig Ramsay.Pre slovenského fanúšika bude zaujímavé sledovať aj reprezentáciu Poľska. V jej drese sa predstavia útočník Dominik Pas, ktorý na skúške v Michalovciach bojuje o pôsobenie v najvyššej slovenskej súťaži, a aj krídelník Kamil Walega. Ten sa dohodol na zmluve s MHK Liptovský Mikuláš. Poliakov vedie ako hlavný tréner Slovák Róbert Kaláber. "," uviedol Kaláber pre TASR.Zápasy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu bude môcť vidieť až 7000 divákov. Aktuálne platné protipandemické opatrenia dovoľujú zaplniť hľadisko aj na stopercentnú kapacitu. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) sa však rozhodol využiť možnosť zaplnenia štadióna na 75 percent s takzvaným OTP režimom, čo znamená, že na hokejové zápasy bude môcť prísť čo najširšia skupina ľudí – očkovaní, testovaní a osoby po prekonaní ochorenia za dodržania podmienok, tak ako ich definuje 241 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. "," uviedol pre TASR hovorca zväzu Peter Jánošík.