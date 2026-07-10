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Slováci začali domáci turnaj prehrou so Severným Macedónskom
Z každej skupiny postúpia do štvrťfinále tímy na prvých dvoch miestach, na ostatných čakajú súboje o umiestnenie.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 10. júla (TASR) - Basketbalisti Slovenska do 20 rokov vstúpili do účinkovania na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave prehrou 63:71 so Severným Macedónskom. Ďalší duel zverencov trénera Mikela Odriozolu v základnej A-skupine je na programe v sobotu o 18.00 h proti Švédsku.
Z každej skupiny postúpia do štvrťfinále tímy na prvých dvoch miestach, na ostatných čakajú súboje o umiestnenie. Traja medailisti si zaistia miestenky do „áčka“.
B-kategória ME do 20 rokov - A-skupina:
Severné Macedónsko - SLOVENSKO 71:63 (41:28)
Najviac bodov: Kjirilovski 15, Lukanoski 11, Petruševski 10 - Stanko 15, Chlupis 14, Pospíšil 13
ďalší výsledok A-skupiny:
Švédsko - Azerbajdžan 85:58 (39:24)
tabuľka A-skupiny:
1. Švédsko 1 1 0 85:58 2
2. S. Macedónsko 1 1 0 71:63 2
3. SLOVENSKO 1 0 1 63:71 1
4. Azerbajdžan 1 0 1 58:85 1
5. Írsko 0 0 0 00:00 0
Z každej skupiny postúpia do štvrťfinále tímy na prvých dvoch miestach, na ostatných čakajú súboje o umiestnenie. Traja medailisti si zaistia miestenky do „áčka“.
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Mikel Odriozola, tréner Slovenska: „Myslím si, že počas úvodných minút sme sa trochu trápili v doskokových situáciách a dali sme súperovi výhodu. Potom sme však boli konzistentnejší v defenzíve, ale v ofenzíve to nebolo také plynulé. V druhej štvrtine zmenili obranu, čo nás vyviedlo z ofenzívneho rytmu. Bodovo sme sa trápili, preto do tretej časti bolo cieľom hrať solídnejšie, ale prvé dve minúty boli hrôzostrašné. Veľa sme strácali loptu, snažili sme sa nejako zareagovať. Pozitívom bolo, že sme pridali aktivitu. Síce sme sa v niektorých veciach trápili, ale dokázali sme stiahnuť na šesťbodový rozdiel, no nedokázali sme to otočiť. Som šťastný z toho, že sme ukázali konkurencieschopnosť, ale je potrebné vyriešiť problémy, aby sme neprehrávali o 20 bodov počas takýchto zápasov.“
Thomas Stanko, krídelník Slovenska: „Bohužiaľ, nehovorí sa mi teraz ľahko. Je veľká škoda, že sme nedokázali vstúpiť do tohto turnaja výhrou. Nedá sa nič robiť, musíme to hodiť za hlavu, poučiť sa z toho a pripraviť sa na sobotňajší zápas. Tento turnaj je neúprosný, ak chceme pomýšľať na postup zo skupiny, tak musíme sobotňajší duel so Švédskom zvládnuť.“
Karlis Ázacis, krídelník Slovenska: „Bol to veľmi vyrovnaný zápas. Čelili sme kvalitnému súperovi s kvalitnými hráčmi. Na ich najlepšom hráčovi, pivotovi, sme postavili celú obranu. Škoda toho záveru, ale myslím si, že stiahnutie ich 20-bodového náskoku nám ako tímu pomohlo. Ukázali sme, že vieme hrať. Škoda, že nám nepadalo a zlyhali sme v obrane.“
Mikel Odriozola, tréner Slovenska: „Myslím si, že počas úvodných minút sme sa trochu trápili v doskokových situáciách a dali sme súperovi výhodu. Potom sme však boli konzistentnejší v defenzíve, ale v ofenzíve to nebolo také plynulé. V druhej štvrtine zmenili obranu, čo nás vyviedlo z ofenzívneho rytmu. Bodovo sme sa trápili, preto do tretej časti bolo cieľom hrať solídnejšie, ale prvé dve minúty boli hrôzostrašné. Veľa sme strácali loptu, snažili sme sa nejako zareagovať. Pozitívom bolo, že sme pridali aktivitu. Síce sme sa v niektorých veciach trápili, ale dokázali sme stiahnuť na šesťbodový rozdiel, no nedokázali sme to otočiť. Som šťastný z toho, že sme ukázali konkurencieschopnosť, ale je potrebné vyriešiť problémy, aby sme neprehrávali o 20 bodov počas takýchto zápasov.“
Thomas Stanko, krídelník Slovenska: „Bohužiaľ, nehovorí sa mi teraz ľahko. Je veľká škoda, že sme nedokázali vstúpiť do tohto turnaja výhrou. Nedá sa nič robiť, musíme to hodiť za hlavu, poučiť sa z toho a pripraviť sa na sobotňajší zápas. Tento turnaj je neúprosný, ak chceme pomýšľať na postup zo skupiny, tak musíme sobotňajší duel so Švédskom zvládnuť.“
Karlis Ázacis, krídelník Slovenska: „Bol to veľmi vyrovnaný zápas. Čelili sme kvalitnému súperovi s kvalitnými hráčmi. Na ich najlepšom hráčovi, pivotovi, sme postavili celú obranu. Škoda toho záveru, ale myslím si, že stiahnutie ich 20-bodového náskoku nám ako tímu pomohlo. Ukázali sme, že vieme hrať. Škoda, že nám nepadalo a zlyhali sme v obrane.“
B-kategória ME do 20 rokov - A-skupina:
Severné Macedónsko - SLOVENSKO 71:63 (41:28)
Najviac bodov: Kjirilovski 15, Lukanoski 11, Petruševski 10 - Stanko 15, Chlupis 14, Pospíšil 13
ďalší výsledok A-skupiny:
Švédsko - Azerbajdžan 85:58 (39:24)
tabuľka A-skupiny:
1. Švédsko 1 1 0 85:58 2
2. S. Macedónsko 1 1 0 71:63 2
3. SLOVENSKO 1 0 1 63:71 1
4. Azerbajdžan 1 0 1 58:85 1
5. Írsko 0 0 0 00:00 0