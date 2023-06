Slováci začali kvalifikačný turnaj víťazstvom nad Tureckom 11:6

hlasy (zdroj: Slovenská plavecká federácia):



Roman Polačik, tréner SR: "V tretej a štvrtej štvrtine sme už boli v našom hernom tempe. V obrane sme podali veľmi dobrý výkon. Vyzdvihnúť chcem brankára Hofericu, ktorý nám pomohol k tomuto výsledku a takisto aj celé mužstvo za to, ako sa postavilo k tomuto zápasu. V tíme panuje veľmi dobrá atmosféra. Tento výsledok nám dáva šancu postúpiť na ME."



Juraj Zaťovič, hráč SR: "Bol to vynikajúci zápas s veľmi dobrým koncom. Držali sme sa taktických pokynov. Sú to pre nás dôležité tri body. Môže nás tešiť, že sme v závere strelili niekoľko gólov, ktoré môžu v tabuľke druhých tímov rozhodovať. Teraz nás čaká zápas proti Srbom, v ktorom si nemôžeme dovoliť inkasovať debakel. Musíme hrať o každý jeden gól. Takisto aj potom v nedeľu proti Britom. Teraz máme za sebou prvý veľmi dôležitý krok. V tíme je výborná atmosféra, chalani hrajú jeden pre druhého."

C-skupina kvalifikácie ME, Istanbul:



Turecko - SLOVENSKO 6:11 (3:1, 1:3, 2:3, 0:4)



Góly SR: Zaťovič a Baláž po 3, Marek Tkáč a Čaraj po 2, Tisaj 1



ďalší výsledok:



Srbsko - Veľká Británia 28:0 (6:0, 6:0, 7:0, 9:0)



tabuľka:



1. Srbsko 1 1 0 0 28:0 3



2. SLOVENSKO 1 1 0 0 11:6 3



3. Turecko 1 0 0 1 6:11 0



4. V. Británia 1 0 0 1 0:28 0







ďalší program SR:



sobota, 24. júna:



SR - Srbsko /17.00/



nedeľa, 25. júna:



Veľká Británia - SR /11.30/



Istanbul 23. júna (TASR) - Slovenskí vodní pólisti zvíťazili v úvodnom zápase kvalifikačného turnaja ME 2024 nad domácim Tureckom 11:6. Po prvej štvrtine prehrávali 1:3, v druhej vyrovnali na 4:4 a o cennom triumfe napokon rozhodli v záverečnej časti, ktorú vyhrali 4:0. V ďalšom zápase nastúpia v sobotu od 17.00 proti favoritovi turnaja Srbom. Na záverečný turnaj sa prebojujú víťazi štyroch kvalifikačných skupín a tri najlepšie tímy z druhých miest.