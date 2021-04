Slováci začali prípravu s 9 hráčmi, Koch takú bublinu ešte nezažil

Káder SR v prvom prípravnom kempe v Piešťanoch:



Brankári: Denis Godla (HC Verva Litvínov), Filip Belányi (HC'05 Banská Bystrica)

Obrancovia: Marek Ďaloga, Martin Bučko (obaja HC Dynamo Pardubice), Martin Chovan (Bratislava Capitals), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera)

Útočníci: Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Dávid Buc (Bratislava Capitals), Martin Faško-Rudáš (HC'05 Banská Bystrica)

Piešťany 7. apríla (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay privítal na stredajšom zraze pri štarte prípravy na MS všetkých deviatich nominovaných hráčov. V prvom dobrovoľnom kempe, ktorý prebehne v uzavretej bubline v Piešťanoch, sa predstavia brankári Denis Godla, Filip Belányi, obrancovia Marek Ďaloga, Martin Bučko, Martin Chovan, Patrik Koch a útočníci Adam Liška, Dávid Buc a Martin Faško-Rudáš.Slováci sa spoločne stretli po vyše roku, predchádzajúce akcie vrátane vlaňajších MS vo Švajčiarsku zmarila pandémia koronavírusu. V kúpeľnom meste začali v stredu s prípravou deviati hráči, ktorým sa už skončili klubové povinnosti. Nováčikmi v reprezentačnom A-tíme sú brankár Belányi a útočník Martin Faško-Rudáš z Banskej Bystrice a obranca Bučko z Pardubíc. "" povedal na zraze tréner Ramsay.O svoj druhý štart na MS chce v príprave zabojovať obranca Vítkovíc Patrik Koch: "."Na návrat do národného tímu sa teší Adam Liška, ktorý túto sezónu strávil opäť v klube KHL Severstaľ Čerepovec. "," povedal pre hockeyslovakia.sk. "" dodal účastník MS 2019, ktorý potvrdil, že aj v nasledujúcej sezóne bude obliekať dres Severstaľu.Po príchode do Piešťan absolvoval každý hráč test na koronavírus a až do vyhodnotenia výsledku museli byť všetci reprezentanti izolovaní na izbe. V Piešťanoch potom začali spoločne trénovať, bez prítomnosti verejnosti i médií. Hráči budú v kempe do soboty večera. Rovnako v uzavretých bublinách sa uskutočnia aj ďalšie prípravné kempy. "" dodal Koch.Po prvom dobrovoľnom tréningovom kempe bude nasledovať oficiálna reprezentačná príprava s prvým riadnym zrazom v Piešťanoch. Slováci odohrajú pred MS v Rige dokopy osem prípravných stretnutí. Prvé sa uskutočnia 20.-21. apríla, dvojzápas "Kaufland Challenge" proti Lotyšsku bude náhradou za zrušený februárový Kaufland Cup. Počas tohto bloku čaká slovenských reprezentantov v kúpeľnom meste aj prípravný dvojzápas s Nemeckom (24.-25. apríla). V druhom prípravnom bloku absolvujú ďalšie štyri prípravné stretnutia - dve s Rakúskom v Piešťanoch (1.-2. mája) a dve proti Česku v Prahe (6.-7. mája). Po nich tréneri uzavrú nomináciu na MS. Vzhľadom na protipandemické opatrenia sa celý šampionát pravdepodobne uskutoční v uzavretej "bubline" a reprezentantov pred ním čaká procedúra testovaní na COVID-19. Tím odletí do Lotyšska najneskôr 16. mája.