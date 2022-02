Slováci začali s prípravou na Talianov, Gombos sa herne cíti dobre

Slovenský tenista Alex Molčan. Foto: TASR/AP

Bratislava 24. februára (TASR) - Slovenskí tenisti odštartovali oficiálnu prípravu na kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Davisovho pohára proti Taliansku (4.-5. marca). Kapitán Tibor Tóth mal vo štvrtok v bratislavskom NTC k dispozícii Norberta Gombosa a deblového špecialistu Igora Zelenaya, ďalší hráči sa pripoja k tímu v najbližších dňoch.," zdôraznil Tóth.Gombos začal sezónu postupom do hlavnej súťaže na Australian Open, pred sériou turnajov vo Francúzsku však ochorel. "," uviedol rebríčkovo druhý najvyššie postavený slovenský singlista.Zelenayovi sa na Australian Open nepodarilo postúpiť do hlavnej súťaže, na challengroch vo Forli však uhral finále a semifinále. Na zápas s Talianskom sa teší. "." Podľa generálneho sekretára Slovenského tenisového zväzu Igora Mošku je o zápas s Talianskom veľký záujem: "."Úvodné piatkové dvojhry odštartujú o 17.00 h, v sobotu od 15.00 h sú na programe štvorhra a záverečné dva single. Slováci si zabezpečili účasť v kvalifikácii vďaka vlaňajšiemu víťazstvu 3:1 nad Čile v NTC. Dvoma bodmi prispel k triumfu nad Juhoameričanmi Gombos, ktorý vo dvojhrách zdolal Nicolasa Jarryho i Cristiana Garina. Tretí bod pridali deblisti Polášek so Zelenayom. V daviscupovej histórii pôjde o druhý vzájomný duel, na antuke v Cagliari v marci 2009 zvíťazili Taliani 4:1.