SR 18 začala záverečnú prípravu bez Stankovena, neprišiel na zraz
Autor TASR
Piešťany 31. marca (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov odštartovali záverečnú fázu prípravy na domáci svetový šampionát tejto vekovej kategórie. Trénerovi Martinovi Dendisovi sa z pôvodného 28-členného zoznamu hlásilo 27 hráčov. Na zraz sa nedostavil Matej Stankoven a z rozhodnutia realizačného tímu definitívne prišiel o šancu bojovať o účasť na majstrovstvách sveta.
Podľa hockeyslovakia.sk 18-ročný útočník porušil hodnoty, ktorými sa riadia hráči aj členovia tímu všetkých reprezentácií v slovenskom hokeji. Vedenie SR 18 bolo v uplynulom období v komunikácii s rodičom Mateja Stankovena, ktorý žiadal neskorší nástup syna do kempu z dôvodu konzultácií a prípravy materiálov k maturite. „Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) v rámci výchovy mladých hokejistov vždy dbá na vzdelanie a podporuje hráčov v plnení školských povinností. Realizačný tím SR 18 však zodpovedne pristupuje k domácemu svetovému šampionátu a v rámci zachovania férových podmienok a rovnosti príležitostí pre všetkých nominovaných nechcel nikoho zvýhodňovať. V takom duchu zaslal oficiálnu odpoveď na požiadavku rodiča Mateja Stankovena s dodatkom, že hráčovi vytvorí počas kempu dostatočný priestor na školskú agendu. Napriek tomu sa v pondelok na zraz nedostavil,“ uviedol SZĽH na svojej webstránke.
„Všetci chlapci zo širšieho zoznamu reprezentácie do 18 rokov trištvrte roka vopred vedeli o termínoch v súvislosti s domácim šampionátom. Všetci sú školopovinní, čo plne rešpektujeme a v oblasti vzdelania ich podporujeme. Ak si však dvadsaťsedem hráčov dokázalo nastaviť svoje povinnosti tak, aby sa v pondelok 30. marca dostavili na zraz, nie je voči nim fér, aby jeden dostal úľavu,“ povedal manažér SR 18 Branislav Varga.
„Ceníme si ochotu, chuť a vôľu každého chalana hrať za Slovensko na domácom svetovom šampionáte do 18 rokov. Potvrdili ju tým, že boli ochotní prispôsobiť povinnosti spoločnému záujmu, ktorým je najlepší tímový výsledok na svetovom šampionáte,“ dodal pre hockeyslovakia.sk hlavný tréner Martin Dendis.
Slovenskú osemnástku čakajú počas týždňa dvojfázové tréningy. Na jeho konci odohrá tím dva prípravné zápasy proti výberu Red Bull Salzburg do 21 rokov. Prvý v piatok o 18.00 h, druhý v sobotu už od 12.15 h.
